نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهدها الآن ⚽ ⛹️ (0-0) بث مباشر الآن مباراة العراق ضد الإمارات في ملحق آسيا لكأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتأهب منتخب العراق لمواجهة قوية ومصيرية أمام منتخب الإمارات، ضمن منافسات ملحق قارة آسيا المؤهل إلى كأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

تُقام المباراة مساء الخميس 13 نوفمبر 2025 على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في موقعة عربية خالصة تحمل طابعًا تنافسيًا مثيرًا بين “أسود الرافدين” و”الأبيض الإماراتي”.

موعد مباراة العراق والإمارات

التاريخ: الخميس 13 نوفمبر 2025

6:00 مساءً بتوقيت القاهرة

7:00 مساءً بتوقيت أبوظبي والدوحة

8:00 مساءً بتوقيت بغداد

الملعب: استاد محمد بن زايد – أبوظبي

مباراة الإياب: الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 في العاصمة العراقية بغداد

القنوات الناقلة لمباراة العراق والإمارات

سيتم نقل المباراة المرتقبة بين العراق والإمارات عبر القنوات التالية:

قناة beIN SPORTS HD 2 – بتعليق عصام الشوالي

قناة Alkass Six HD – التابعة لشبكة قنوات الكأس القطرية

مشاهدة مباراة العراق والإمارات بث مباشر

يمكن متابعة مباراة العراق والإمارات بث مباشر عبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD، الناقل الحصري لمباريات تصفيات كأس العالم في المنطقة العربية.

كل ما عليك هو تحميل التطبيق على الهاتف الذكي أو التلفزيون، والاشتراك لمشاهدة المباراة بجودة عالية.

موقف المنتخبين قبل المباراة

منتخب العراق: احتل وصافة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط خلف المنتخب السعودي.

منتخب الإمارات: جاء وصيفًا للمجموعة الأولى برصيد 3 نقاط خلف المنتخب القطري.

يسعى منتخب العراق للاستفادة من خبرة لاعبيه في البطولات الكبرى لمواصلة مشواره نحو التأهل المونديالي، بينما يطمح منتخب الإمارات لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية بقيادة المدرب الروماني كوزمين أولاريو.