ملعب محمد بن زايد يشهد صدامًا ناريًا بين العراق والإمارات في تصفيات كأس العالم 2026!

تقام هذه المواجهة المرتقبة بنظام الملحق التقليدي من مباراتي ذهاب وإياب على ملعب كل فريق بمنتصف شهر نوفمبر 2025، حسب ما أقره الاتحاد الآسيوي بالاتفاق مع فيفا، على أن يتأهل الفائز للعب في الملحق العالمي مع منتخبات من مناطق أوقيانوسيا وأميركا الشمالية وأميركا الجنوبية وإفريقيا.

تُلعب المباراة الأولى بين الإمارات والعراق على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بينما تقام المباراة الثانية على ملعب جذع النخلة في مدينة البصرة العراقية.

ما قبل المباراة الفاصلة

فشل المنتخب الاماراتي في الفوز أو التعادل أمام قطر خلال الجولة الثالثة من دور مجموعات الملحق الآسيوي المؤهلة مباشرة إلى كأس العالم 2026.

خسر الأبيض الإماراتي أمام مضيفه القطري بنتيجة 2-1 في مباراة مثيرة جماهيريًا، لتحتل الإمارات المركز الثاني بفارق نقطتين عن سلطنة عمان الثالثة والتي تذيلت المجموعة الأولى بنقطة واحدة مع المدرب المخضرم كارلوس كيروش.

أما المنتخب العراقي فقد وجد نفسه في الملحق الآسيوي الثاني بسبب فارق الأهداف الذي صب لمصلحة المنتخب السعودي الذي رافق قطر إلى النهائيات.

بعد فوز أسود الرافدين أمام إندونيسيا بهدف نظيف، كان يتوجب عليهم هزيمة منتخب السعودية في جدة لتحقيق التأهل، لكنهم اكتفوا بالتعادل السلبي ليجدوا أنفسهم في مواجهة الإمارات.

موعد الذهاب في أبو ظبي ومعلق المباراة

يحين موعد مباراة ذهاب الملحق الآسيوي الأخير بين الإمارات والعراق، يوم الخميس الموافق 13 نوفمبر 2025، في تمام الساعة 16:00 بتوقيت غرينيتش GMT، الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت الإمارات.

تقام المباراة على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي، Mohammed Bin Zayed Stadium (Abu Dhabi)، والذي يتسع لـ 42 ألف متفرج.

وتنقل لعبة العراق والإمارات الأولى على مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية وقناة أبو ظبي الرياضية والقناة الرابعة العراقية الرياضية، وسيعلق على المباراة في قنوات بي إن سبورتس المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي.

وستكون هذه المواجهة هي الأولى بين الإمارات والعراق في تصفيات كأس العالم منذ تاريخ 24 مارس 2022، عندما تقابلا في الجولة التاسعة من المرحلة الثالثة المؤهلة لمونديال قطر، ووقتها فاز العراق 1-0، وسجل الهدف علي حسين في الدقيقة 53.

موعد الإياب في البصرة

تقرر إقامة مباراة العراق ضد الإمارات في إياب المباراة الفاصلة بالملحق الآسيوي، على ملعب البصرة الدولي (جذع النخلة)، والذي يتسع لـ 65 ألف متفرج.

وستبدأ المباراة المنتظرة مساء يوم الثلاثاء، الموافق 18 نوفمبر 2025، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 20:00 بتوقيت أبو ظبي، وتنقلها قنوات بي إن سبورتس القطرية والقناة العراقية الرياضية والقناة الرابعة العراقية الرياضية وقنوات أبو ظبي الرياضية وقنوات SSC السعودية.

تاريخ مواجهات الإمارات والعراق

يصل إجمالي مواجهات العراق والإمارات لـ 31 مباراة دولية مختلفة، يتفوق المنتخب العراقي بفارق مباراتين (11 فوز) مقابل 9 انتصارات للإمارات، وانتهت 11 مباراة بالتعادل.