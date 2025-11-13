نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز ضمن القائمة المختصرة لأفضل ناد إفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، نادي بيراميدز، بتواجده ضمن القائمة المختصرة للفوز بجائزة أفضل نادي في قارة إفريقيا لعام ٢٠٢٥، قبل حفل التتويج المقرر إقامته في العاصمة المغربية الرباط يوم ١٩ نوفمبر الجاري.

وكان الكاف أعلن في وقت سابق اختيار نادي بيراميدز على رأس الأندية المرشحة للفوز بجائزة أفضل نادي في القارة لعام ٢٠٢٥ بعد الإنجازات والبطولات العديدة التي حققها النادي السماوي.

وخلال عام ٢٠٢٥، توج نادي بيراميدز بلقب دوري أبطال إفريقيا، قبل الفوز بلقب كأس القارات الثلاث لبطولة كأس الإنتركونتيننتال وتأهل للدور نصف النهائي، قبل أن يتوج بلقب كأس السوبر الأفريقي، ويحتل حاليا صدارة التصنيف قاريا وعربيا.

ومن المقرر أن تتوالى مراسلات القائمة المختصرة لباقي الترشيحات قبل بداية الأسبوع المقبل.