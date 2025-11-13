الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن السفير وليد الفقي، سفير مصر لدى دولة قطر، عن توقيع اتفاقيات استثمارية قطرية جديدة في مصر خلال شهر ديسمبر المقبل، بحضور رئيس شركة المانع لتوقيع الاتفاقيات، في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

اتفاقيات استثمارية قطرية جديدة في مصر ديسمبر المقبل.. وإنشاء أول مصنع بالشرق الأوسط لإنتاج وقود الطائرات المستدام

وكشف السفير في تصريح خاص لـ”الطبعة الاولى” أن مجموعة المانع ستستثمر 200 مليون دولار لإنشاء أول مصنع في أفريقيا والشرق الأوسط لإنتاج وقود الطائرات النفاثة المستدام، على أن يقام المشروع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ضمن جهود الدولة لجذب الاستثمارات النوعية في مجالات الطاقة النظيفة.

وأوضح الفقي أن المصنع سيعتمد على تحويل النفايات الحيوية والزيوت المستعملة من الطعام والصناعة إلى وقود طائرات باستخدام تقنيات حديثة، ليصبح أحد خمسة مصانع فقط على مستوى العالم تنتج هذا النوع من الوقود الصديق للبيئة، إلى جانب مصانع في اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وألمانيا.

وأشار السفير إلى أن هناك مفاوضات جارية لإطلاق مشروعات استثمارية قطرية أخرى في مصر، تشمل تصنيع المنتجات الغذائية والاستثمار في الثروة الحيوانية، دعمًا لمسار التعاون الاقتصادي بين القاهرة والدوحة.