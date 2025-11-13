أخبار مصرية

نتنياهو تعليقا علي محاكمته: تضر بالمصالح الأمريكية والإسرائيلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 نوفمبر 2025 05:28 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، في تصريحات نقلتها صحيفة تايمز أوف إسرائيل، إن محاكمته الجارية "تضر بالمصالح الأمريكية والإسرائيلية على حد سواء"، في محاولة لتصوير القضية كملف يتجاوز البعد الشخصي إلى أبعاد سياسية وأمنية أوسع.

 

وأكد نتنياهو أنه لن يتقدم بطلب رسمي للعفو، موضحًا أن القيام بذلك سيُفهم على أنه "اعتراف بالذنب"، وهو ما يرفضه بشدة، في ظل إصراره على نفي الاتهامات الموجهة إليه بالفساد وخيانة الأمانة.

 

نتنياهو: لن أطلب العفو إذا كان يعني الاعتراف بالذنب

وفي سياق متصل، قال نتنياهو إنه لا يخشى السفر إلى نيويورك، مؤكدًا أنه سيكون منفتحًا على الحديث مع النائب الأميركي زهران ممدانى "إذا ثقف نفسه"، في إشارة اعتبرها مراقبون موقفًا متعاليًا ينسجم مع نهج نتنياهو تجاه منتقدي سياساته.

 

 

