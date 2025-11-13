نتنياهو تعليقا علي محاكمته: تضر بالمصالح الأمريكية والإسرائيلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 نوفمبر 2025 05:28 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، في تصريحات نقلتها صحيفة تايمز أوف إسرائيل، إن محاكمته الجارية "تضر بالمصالح الأمريكية والإسرائيلية على حد سواء"، في محاولة لتصوير القضية كملف يتجاوز البعد الشخصي إلى أبعاد سياسية وأمنية أوسع.

وأكد نتنياهو أنه لن يتقدم بطلب رسمي للعفو، موضحًا أن القيام بذلك سيُفهم على أنه "اعتراف بالذنب"، وهو ما يرفضه بشدة، في ظل إصراره على نفي الاتهامات الموجهة إليه بالفساد وخيانة الأمانة.