داليا شوقي تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة بإطلالة بيضاء ساحرة

القاهرة - محمد ابراهيم - تألقت الفنانة داليا شوقي على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بإطلالة أنيقة وساحرة باللون الأبيض، من تصميم العالمية فريدة تمرازا (Temraza) بالتعاون مع دار المجوهرات الشهيرة Bvlgari.

إطلالة داليا جمعت بين الرقي والجمال والثقة بالنفس، وهو ما يميز حضورها الدائم في كل مناسبة فنية.

داليا خطفت الأضواء بابتسامتها وحضورها المميز، لتؤكد مجددًا أنها من أكثر النجمات أناقةً وجاذبية على السجادة الحمراء.

يُذكر أن داليا شوقي قدّمت مجموعة من الأدوار اللافتة في أعمال مثل سفاح الجيزة، أحلام سعيدة، شباب امرأة، والبحث عن علا، لتثبت موهبتها وتنوّعها الفني في كل ظهور.