وزير الداخلية يستقبل نظيره التركي لبحث القضايا الأمنية والإقليمية المشتركة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 نوفمبر 2025 05:28 مساءً - استقبل محمود توفيق وزير الداخلية ، على يرلى كايا وزير الداخلية بجمهورية تركيا ، والوفد المُرافق لسيادته خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية

فى إطار علاقات التعاون بين الجانبين.

وقد إستعرض الجانبان خلال اللقاء المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الإهتمام المُشترك

حيث أعرب الوزير الضيف عن تقديره لدور أجهزة وزارة الداخلية المصرية فى مجال مُكافحة الجرائم بشتى أشكالها وخاصة العابرة للحدود ومُكافحة المُخدرات بما يرسخ

دعائم الأمن والإستقرار بالمنطقة ، كما صرح بأن زيارته تأتى توطيداً للعلاقات الوثيقة بين مسئولى البلدين ، مُؤكداً إهتمام بلاده بتعزيز قنوات الإتصال بين الجانبين.

ومن جانبه أعرب السيد/ محمود توفيق ــ وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة وزير داخلية تركيا والوفد المرافق لسيادته للقاهرة ، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بدولة تركيا ، فى ضوء عمق العلاقات التاريخية التى تربط حكومتى وشعبى البلدين الصديقين والتى إنعكست إيجابياً على مجالات التعاون الثنائى ، مُشيراً إلى أهمية تعزيز آليات التعاون فى مجالات مكافحة الجريمة وبناء القدرات وتبادُل الخبرات فى مُختلف المجالات محل الإهتمام المُشترك فى ضوء التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.