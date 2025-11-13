نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنارد دوهايم: خطة ترامب لوقف إطلاق النار في غزة تفتقر للعدالة الانتقالية وتوثيق الانتهاكات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال برنارد دوهايم، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة، إنه يود تكرار تعليقاته التي أدلى بها في 15 أكتوبر بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة خلال قمة شرم الشيخ للسلام، ضمن خطط ترامب لوقف الحرب في القطاع.

وأشار دوهايم، خلال تصريحات مع الإعلامية أمل الحناوي، مقدمة برنامج «مع أمل الحناوي عن قرب»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية» إلى وجود قصور واضح في هذه الخطة، خاصة فيما يتعلق بضمان العدالة الانتقالية، مشددًا على أهمية مشاركة الضحايا في تصميم وتنفيذ الخطة، مضيفًا أن من الأمور المثيرة للقلق غياب إطار زمني واضح لإجراء الإصلاحات وتعويض المتضررين، مشيرًا إلى أن هذا النقص يقلل من فاعلية الخطة.

كما لفت إلى أن المعلومات المتاحة تشير إلى غياب وضوح بشأن الإجراءات المتخذة لتعزيز الحقيقة وتوثيق الانتهاكات ومساءلة مرتكبي الجرائم.

وأوضح دوهايم أنه أعد تقريرًا مفصلًا قدمه لمجلس حقوق الإنسان في سبتمبر، شدد فيه على أهمية أن يضمن الفاعلون الرئيسيون في الدولة وخارجها، مثل مدافعي حقوق الإنسان والمحامين، القيام بمهامهم في توثيق الانتهاكات، بحيث تُستخدم هذه الوثائق لاحقًا كدليل في الإجراءات القضائية.