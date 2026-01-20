الرياض - كتبت رنا صلاح - تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عن كثب خطة تدريب المعلمين الجدد المقبولين مبدئيًا في مسابقة الـ30 ألف معلم، وخاصة تخصص اللغة العربية. وقد تم ذلك خلال اجتماع مع الأستاذة أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، حيث تم مناقشة خطة المديرية لتنفيذ البرنامج التدريبي، الذي يأتي بتوجيهات وزارة التربية والتعليم بهدف تأهيل المعلمين مهنيًا لبدء العمل في المدارس.

محافظ بني سويف يشرف على برنامج تأهيل المعلمين الجدد المتقدمين في مسابقة 30 ألف معلم

من المقرر أن يبدأ البرنامج التدريبي يوم السبت، 24 يناير، ويستمر لمدة ثلاثة أيام بمقر مدرسة الشهيد هشام كمال طعمه الثانوية في مدينة بني سويف. تنطلق الفعاليات في تمام الساعة التاسعة صباحًا كل يوم، ويتضمن البرنامج محاور تربوية وبدنية وذهنية تهدف إلى تجهيز معلم يعمل بكفاءة عالية في أداء مهامه التعليمية.

وأكدت مديرية التربية والتعليم أنه سيتم توفير فرصة للمعلمين الذين تخلفوا عن الحضور في التدريبات السابقة لللتحاق بهذا البرنامج، بما في ذلك تخصصات اللغة العربية والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية. يأتي ذلك في إطار رؤية الوزارة لمراعاة الظروف التي أدت إلى غياب هؤلاء المتدربين في المواعيد المحددة سابقًا.

تندرج هذه التدريبات ضمن الجهود المستمرة لوزارة التربية والتعليم تحت قيادة الوزير محمد عبد اللطيف، وتحت إشراف مستشار الوزير لشئون المعلمين، نادية عبد الله، ومدير عام الإدارة العامة للقيادات التربوية، الدكتورة ريهام الدجوي. كل ذلك في سياق تعزيز التنمية المهنية المستدامة للمعلمين الجدد الذين تم اختيارهم لوظيفة معلم مساعد للغة العربية ضمن المرحلة الخامسة من المسابقة.