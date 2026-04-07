البيت الأبيض ينفي دراسة توجيه ضربات نووية لإيران

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 أبريل 2026 08:16 مساءً - نفى البيت الأبيض قبل قليل، دراسة توجيه ضربات نووية لإيران، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واصل تهديداته لإيران، قبل ساعات من انتهاء المهلة الزمنية التي حددها لطهران لفتح مضيق هرمز، وقال ترامب فى منشور له قبل قليل، إن حضارة بأكملها ستموت الليلة ولن تعود أبدا. وأضاف: "ولا أريد أن يحدث ذلك لكنه على الأرجح سيحدث".