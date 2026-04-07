قطارات إضافية مكيفة على خط الصعيد.. سكة حديد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 أبريل 2026 08:15 مساءً - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل قطارين "مخصوص" مكيفين من الدرجة الثالثة بين القاهرة والسد العالي، في خطوة تستهدف دعم حركة السفر على خطوط الوجه القبلي وتقديم خدمات نقل أكثر مرونة وكفاءة، خاصة في ظل تزايد الطلب على الرحلات الطويلة خلال الفترة الحالية.

مواعيد قطار مخصوص مكيف القاهرة إلى السد العالي

أوضحت الهيئة أنه تقرر تشغيل القطار رقم 1940 مخصوص مكيف يوم 11 أبريل 2026 فقط، حيث يغادر من محطة القاهرة في تمام الساعة 11:00 صباحًا متجهًا إلى محطة السد العالي، على أن يصل في الساعة 23:40 مساءً.

ويضم تشكيل القطار جرارًا وعددًا من العربات الحديثة، تشمل عربات ثالثة مكيفة بالإضافة إلى عربة بوفيه، بما يوفر مستوى متميزًا من الراحة للركاب خلال الرحلة الطويلة، ويأتي تشغيل هذا القطار في إطار خطة الهيئة لاستيعاب الزيادة في أعداد المسافرين إلى محافظات الصعيد.

مواعيد قطارات أسوان القاهرة الجديدة

كما أعلنت الهيئة عن تشغيل قطار العودة رقم 1945 "مخصوص" مكيف يوم 12 أبريل 2026، حيث ينطلق من محطة أسوان في الساعة 11:30 صباحًا، ويصل إلى محطة القاهرة في تمام الساعة 00:10 بعد منتصف الليل.

وأكدت أن تشغيل هذا القطار يأتي لتسهيل عودة الركاب بعد انتهاء رحلاتهم، مع الالتزام الكامل بالجداول الزمنية والتعليمات التشغيلية، بما يضمن انتظام حركة القطارات وسلامة الركاب، إلى جانب سرعة التعامل مع الفوارغ فور وصول القطار.

كيفية حجز قطارات مخصوص السكة الحديد مصر

وأشارت الهيئة إلى أن حجز تذاكر هذه القطارات سيتم من خلال الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء لقطاع المسافات الطويلة، مع تطبيق كافة الضوابط والتعليمات المنظمة لعملية الحجز والتشغيل.

ويمر القطار بعدد من المحطات الرئيسية على خط الصعيد، تشمل الجيزة، الواسطى، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، إدفو، وأسوان، مع الالتزام الدقيق بمواعيد القيام والوصول بكل محطة.

وتعكس هذه الخطوة استمرار جهود هيئة السكك الحديدية في تطوير منظومة النقل، من خلال توفير خدمات إضافية ومؤقتة تلبي احتياجات المواطنين، خاصة على الخطوط الحيوية التي تشهد كثافة مرتفعة، بما يساهم في تحسين تجربة السفر وتعزيز كفاءة التشغيل.