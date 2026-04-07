احمِ نفسك من الاحتيال: حمل ابلكيشن زملكاوي الأصلي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 أبريل 2026 08:15 مساءً - أعلنت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك، منذ دقائق، عن تفعيل النسخة التجريبية لتطبيق "زملكاوي"، مؤكدة أن التجربة أثبتت كفاءة عالية واستقرارًا كاملًا في الأداء، وأوضح مسؤولو النادي أن التطبيق أصبح جاهزًا للاستخدام بعد إتمام جميع الاختبارات الفنية بنجاح.

ما هو تطبيق "زملكاوي"؟

يُعد تطبيق "زملكاوي" المنصة الرقمية الرسمية لجماهير نادي الزمالك، ويهدف إلى توفير تجربة متكاملة لكل محبي الفريق، من خلال مجموعة من الخدمات المميزة، منها:

متابعة آخر أخبار الزمالك أولًا بأول.

الحصول على إشعارات فورية بنتائج المباريات وتفاصيلها.

مشاهدة محتوى حصري وعروض خاصة بالمشجعين.

التفاعل مع محتوى النادي عبر التعليقات والمشاركة.

موعد إطلاق تطبيق زملكاوي رسميًا

أكد مسؤولو الزمالك أن التطبيق يُطلق رسميًا اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026، ليصبح متاحًا للتحميل عبر متاجر التطبيقات الرسمية، مقدماً لجماهير النادي طريقة مباشرة وآمنة لمتابعة كل ما يتعلق بالفريق، ويحمل التطبيق شعار نادي الزمالك الرسمي، ويتوفر باسم ZAMALKAWY على منصتي iOS وAndroid لتسهيل وصول المستخدمين إليه.

خطوات تحميل النسخة الرسمية لتطبيق زملكاوي

لضمان الحصول على النسخة الأصلية، يجب اتباع الخطوات التالية: