تطبيق زملكاوي.. منصة شاملة لأخبار الزمالك المصري ومبارياته...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 أبريل 2026 08:15 مساءً - أعلن نادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق تطبيقه الرسمي الجديد "زملكاوي"، في خطوة تعكس توجه النادي نحو التحول الرقمي وتعزيز قنوات التواصل المباشر مع جماهيره، عبر منصة موحدة توفر محتوى شاملًا ومحدثًا باستمرار.

إطلاق تطبيق "زملكاوي" الرسمي لنادي الزمالك

يأتي تدشين التطبيق الرسمي ضمن خطة النادي لتوسيع حضوره الرقمي، حيث يتيح للمشجعين الوصول إلى كل ما يتعلق بالفريق من خلال منصة واحدة سهلة الاستخدام، ويهدف الزمالك من خلال هذه الخطوة إلى تقديم تجربة رقمية متطورة تواكب تطلعات الجماهير، خاصة مع تزايد الاعتماد على التطبيقات الذكية كمصدر رئيسي للأخبار والمحتوى الرياضي.

ويوفر التطبيق تغطية شاملة تشمل الأخبار العاجلة، ومواعيد المباريات، والتشكيل الرسمي للفريق، إضافة إلى الإحصائيات والتحليلات الفنية، بما يمنح المستخدمين تجربة متابعة متكاملة دون الحاجة إلى مصادر متعددة.

تطبيق زملكاوي يقدم أخبار الزمالك الحصرية

يركز التطبيق على تقديم محتوى حصري يعزز ارتباط الجماهير بالنادي، من خلال نشر فيديوهات من كواليس التدريبات، ولقطات خاصة من داخل الفريق، إلى جانب مقابلات حصرية مع اللاعبين والجهاز الفني.

كما يتضمن التطبيق متجرًا رسميًا يتيح شراء منتجات النادي الأصلية بسهولة، ما يعزز من الهوية التجارية للزمالك ويوفر قناة موثوقة للجماهير للحصول على المنتجات المعتمدة، ويُتاح التطبيق باسم Zamalkawy على نظام iOS، ونظام أندرويد، ليصل إلى أكبر عدد مُمكن من المستخدمين.

نادي الزمالك يحذر من التطبيقات المزيفة

في السياق ذاته، حذر نادي الزمالك من انتشار تطبيقات غير رسمية تستخدم اسمه وشعاره، مؤكدًا أنها لا تمت للنادي بصلة وتشكل خطرًا على المستخدمين، وشدد على ضرورة تحميل التطبيق من المصادر الرسمية فقط لضمان الأمان والمصداقية.

وأكد النادي أنه سيتخذ إجراءات قانونية حاسمة ضد القائمين على هذه التطبيقات المزيفة، وكذلك ضد أي جهة تحاول استغلال اسم أو شعار الزمالك دون تصريح، ويعكس هذا التحرك حرص الإدارة على حماية حقوق النادي وجماهيره، وضمان تقديم تجربة رقمية آمنة وموثوقة.

بهذا الإطلاق، يواصل الزمالك ترسيخ مكانته كأحد الأندية الرائدة في المنطقة، ليس فقط على المستوى الرياضي، بل أيضًا في تبني أحدث الحلول الرقمية لخدمة جماهيره.