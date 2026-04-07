تطور مهم في العلاقات الإيرانية الأمريكية.. طهران توقف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 أبريل 2026 08:15 مساءً - في تطور جديد يعكس حدة التصعيد بين طهران وواشنطن، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إيران قررت وقف قنوات الاتصال الدبلوماسي المباشر مع الولايات المتحدة، في خطوة تشير إلى تعمق الأزمة السياسية بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة.

تطورات العلاقات الإيرانية الأمريكية

يأتي قرار وقف قنوات الاتصال الدبلوماسي المباشر مع الولايات المتحدة، بالتزامن مع تصاعد التهديدات المتبادلة، خاصة بعد تصريحات نارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أثار جدلاً واسعًا بمنشور عبر منصة "Truth Social"، تحدث فيه عن احتمالات حدوث تغييرات جذرية في إيران، مستخدمًا عبارات حادة بشأن مستقبل النظام الإيراني.

وأكد ترامب في منشوره أن الساعات المقبلة قد تحمل تحولات كبرى، معتبرًا أن ما يحدث يمثل لحظة فارقة في التاريخ العالمي، في ظل ما وصفه بتراكمات استمرت لعقود داخل إيران، كما ألمح إلى أن المشهد قد يشهد نهاية مرحلة وبداية أخرى، دون أن يخفي لهجته المتشددة تجاه طهران.

ترامب يهدد بالتصاعيد في الأيام القادمة

في سياق متصل، كان الرئيس الأمريكي قد صعّد من لهجته خلال الأيام الماضية، ملوحًا بتنفيذ ضربات واسعة تستهدف البنية التحتية الحيوية داخل إيران، من بينها محطات الطاقة والجسور، مؤكدًا أن المهلة التي منحها لن يتم تمديدها، وهو ما زاد من حدة التوتر في المنطقة.

وميدانيًا، شهدت عدة مناطق داخل إيران تطورات متسارعة، حيث أفادت تقارير إعلامية محلية بوقوع هجمات مكثفة نُسبت إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، استهدفت مواقع استراتيجية، من بينها جزيرة خرج، إضافة إلى عدد من خطوط السكك الحديدية والجسور، ما يعكس اتساع نطاق العمليات العسكرية المحتملة.