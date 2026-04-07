حدث اليوم .. فيتو صيني روسي يحبط مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن فتح مضيق هرمز

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 أبريل 2026 08:16 مساءً - استخدمت كل من الصين وروسيا، حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار بشأن فتح مضيق هرمز بمجلس الأمن.

وقد أعلن وزير الخارجية البحريني، تقديم بمشروع قرار معني بتأمين الملاحة البحرية في الخليج العربي، إلى مجلس الأمن الدولي، مؤكدا أن دول الخليج هي المصدر الأساسي لتدفق الطاقة للعالم ما يجعل مضيق هرمز مسؤولية دولية مشتركة.