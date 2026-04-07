حدث اليوم .. فيتو صيني روسي يحبط مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن فتح مضيق هرمز

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 أبريل 2026 08:16 مساءً - استخدمت كل من الصين وروسيا، حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار بشأن فتح مضيق هرمز بمجلس الأمن.
وقد أعلن وزير الخارجية البحريني، تقديم بمشروع قرار معني بتأمين الملاحة البحرية في الخليج العربي، إلى مجلس الأمن الدولي، مؤكدا أن دول الخليج هي المصدر الأساسي لتدفق الطاقة للعالم ما يجعل مضيق هرمز مسؤولية دولية مشتركة.
وقال عبد اللطيف الزياني، خلال كلمته أمام مجلس الأمن اليوم الثلاثاء، إنه "إذا سمح مجلس الأمن اليوم بإبقاء مضيق هرمز مغلقا فسيتكرر الأمر مع مضائق أخرى لاحقا".
وفي تصريحات سابقة، وقال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، إن مشروع القرار الذي طرحته المنامة أمام مجلس الأمن الدولي يهدف إلى حماية حرية الملاحة في مضيق هرمز و"مواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية"، داعياً المجلس إلى التصويت لصالحه.
وذكر الزياني، في بيان، أن "ما بدأ كتهديدات إيرانية للسفن العابرة في مضيق هرمز تطور إلى تهديد يمس العالم بأسره"، مشدداً على أن "الوقت أصبح عاملاً حاسماً في التعامل مع هذه الأزمة المتصاعدة".