الحكومة: مصر تنتقل من المستوى المتوسط إلى المنخفض في مستويات الإرهاب العالمي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 أبريل 2026 06:30 مساءً - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه طبقًا لمؤشر الإرهاب العالمي الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، مصر تنتقل من المستوى المتوسط إلى المستوى المنخفض في مستويات الإرهاب وذلك بعد أن احتلت المركز 32 عالميًا في عام 2026، مقارنة بالمركز 29 عالميًا في عام 2025.

وأوضح المركز، أن المؤشر يصنف 163 دولة بالاعتماد على أربعة مؤشرات فرعية، وهي: عدد الحوادث الإرهابية، عدد الوفيات التي تسببت فيها الجماعات الإرهابية، عدد الإصابات التي تسببت فيها الجماعات الإرهابية، عدد الرهائن الذين تم أخذهم من قبل الجماعات الإرهابية، وذلك في سنة معينة.