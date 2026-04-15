حمزة عبد الكريم يغيب عن قائمة برشلونة أمام جيمناستيك في دوري الشباب الإسباني

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 أبريل 2026 03:38 مساءً - أعلن بول بلانيس مدرب نادي برشلونة تحت 19 عامًا تشكيل فريقه لمواجهة جيمناستيك دي مانريسا، المقرر لها بعد قليل ضمن منافسات الدوري الإسباني للشباب، والذي شهد استبعاد حمزة عبد الكريم المعار من النادي الأهلي.



وشهد تشكيل برشلونة غياب حمزة عبد الكريم، للمباراة الثالثة على التوالي لعدم التعافي من الإصابة التي يعاني منها، ويشارك في مركز المهاجم الصريح على نوهو فوفانا، والذي يقدم مستويات جيدة مع البرسا هذا الموسم، ويحتل برشلونة المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني للشباب برصيد 61 نقطة، بينما يتواجد جيمناستيك في المركز الحادي عشر برصيد 28 نقطة.

وانضم حمزة عبدالكريم مع برشلونة أتلتيك خلال فترة الميركاتو الشتوي الفائت في يناير، قادمًا من صفوف الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع وجود أحقية الشراء النهائي للنادي الإسباني

يُبرز حمزة عبد الكريم نفسه كواحد من أبرز المواهب الصاعدة داخل أكاديمية برشلونة الشهيرة "لا ماسيا" خلال عام 2026، بعد انتقاله إلى صفوف النادي الكتالوني وسط اهتمام إعلامي واسع في مصر، باعتباره أول لاعب مصري ينضم إلى فئات الناشئين بالنادي، في خطوة تاريخية لافتة في مسيرته الكروية المبكرة.

ويتميز اللاعب الشاب ببنية جسدية قوية وقدرات هجومية واضحة داخل منطقة الجزاء، ما جعله يحظى بمتابعة خاصة من الجهاز الفني داخل الأكاديمية، إلى جانب إشادة بقدرته على إنهاء الهجمات وتحويل الفرص إلى أهداف بشكل فعال.

ومنذ بداياته الأولى مع الفريق، نجح حمزة في لفت الأنظار سريعًا عبر مشاركته في عدد من المباريات القوية، حيث تمكن من تسجيل أهداف مؤثرة عكست قدراته الهجومية الواعدة، ورسخت مكانته كأحد الأسماء التي يُعوَّل عليها مستقبلًا داخل منظومة "لا ماسيا".