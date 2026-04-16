النيابة العامة تأمر بضبط وإحضار مرتكبي مخالفات قرار حظر النشر في عدد من القضايا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 أبريل 2026 12:30 مساءً - إلحاقًا ببيان النيابة العامة الصادر بشأن التحقيقات التي تباشرها في مخالفات قرار حظر النشر الصادر في وقائع القضايا أرقام ٢٠٩٤ لسنة ٢٠٢٦ جنايات مركز شبين الكوم، و٣٧٤٣ لسنة ٢٠٢٦ جنح مركز شبين الكوم، و٣٠١٥ لسنة ٢٠٢٦ جنح مركز الشهداء، و٣٧٦٤ لسنة ٢٠٢٦ إداري سيدي جابر، أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار مرتكبي تلك المخالفات، وجارٍ استكمال التحقيقات.

هذا، وتجدد النيابة العامة تأكيدها أنها ستتصدى بكل حزم لأية مخالفة لقرار حظر النشر، وستتخذ الإجراءات القانونية المقررة حيال مرتكبيها.