تكليف محمد مصيلحى بأمانة الرياضة المركزية فى حزب مستقبل وطن

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 2 مايو 2026 10:24 مساءً -

كلف النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام؛ النائب محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري السابق بمسؤولية أمانة الرياضة المركزية في الحزب.

وأعرب محمد مصيلحي عن سعادته بتكليفه بهذه المسئولية موجها الشكر النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام؛ قائلا: " يسعدني أن أعرب عن عميق امتناني لسيادة النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام؛ على ثقته الغالية ودعمه الكبير بتكليفي بمسؤولية أمانة الرياضة المركزية، وهي الثقة التي أعتز بها وأعتبرها دافعاً لبذل كل جهد ممكن لخدمة مصر وقطاعها الرياضي.

تابع مصيلحي: " إن هذا التكليف يحملني مسؤولية كبيرة تجاه الأندية ومراكز الشباب ورياضيينا في كافة المجالات، وهو ما يتطلب منا تضافر كافة الجهود تحت مظلة قيادة الحزب الحكيمة. كما أتوجه ببالغ الشكر والتقدير لسيادة النائب أحمد دياب على مجهوداته الكبيرة وعطائه المخلص خلال الفترة الماضية، ونعاهده على استكمال مسيرة البناء وتطوير ما تحقق من إنجازات".

أضاف: "إننا نعمل حالياً على اختيار أفضل العناصر والكفاءات الوطنية لتشكيل الأمانة، مع التركيز التام على العناصر الشابة المبدعة والقادرة على العطاء، لضمان بناء منظومة رياضية قوية تليق بمكانة حزبنا العظيم وتطلعات الدولة المصرية، لنكون دائماً عند حسن ظن قياداتنا وجماهيرنا في بناء مجتمع رياضي ومبدع".