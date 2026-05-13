مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم استغلال الأحداث

الرئيس السيسي ونظيره الأوغندي يعززان الشراكة المصرية الأوغندية.. توافق حول قضايا الأمن والمياه واستقرار أفريقيا

ضبط (96) ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الأهلي يناقش مع أياكس الهولندي توقيع اتفاقية شراكة لإدارة قطاع الناشئين

ضبط (16) ألف لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء فى أسوان والأقصر

كشف ملابسات طمس اللوحات المعدنية لسيارة ملاكى بالشرقية.. وضبط قائدها

التضامن تواصل تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضى المقدسة (صور)

رئيس أوغندا عبر "إكس": أرحب بالرئيس السيسى وأتطلع لمناقشاتنا المثمرة

تحركات جديدة لتطوير البنية الرياضية.. وزير الشباب والرياضة يجتمع بمسؤولي "استادات"

مجلس إدارة معهد التخطيط القومي يستعرض مقترح خطة العمل للعام 2026/2027

بتوجيهات رئاسية: صرف معاشات يونيه قبل عيد الأضحى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 مايو 2026 02:18 مساءً -  

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي أنه وفقًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتم صرف معاش شهر يونيه قبل عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار حرص الدولة على التيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية قبل الإجازات والأعياد الرسمية.

 

وأوضح اللواء جمال عوض رئيس الهيئة أنه سيتم اتاحة صرف المعاش إعتباراً من يوم الأحد 24/5/2026 من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM)، ومكاتب البريد، وفروع البنوك، والمحافظ الإلكترونية، بما يضمن سهولة وانسيابية الإجراءات وتجنب التكدسات. 

 

وفي السياق ذاته، تقدم رئيس الهيئة بهذه المناسبة المباركة بخالص التهنئة إلى فخامة عبد الفتاح السيسي، ودولة رئيس الوزراء، وللشعب المصري العظيم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم، داعيًا الله أن يعيده على مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

