التضامن تواصل تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضى المقدسة (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 مايو 2026 03:30 مساءً - تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة بالمدينة المنورة ومكة المكرمة، وذلك استعدادا لبدء مناسك الحج.

ووصل حتي اليوم الأربعاء ما يقرب من 4 آلاف حاج من حجاج الجمعيات الأهلية إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة، حيث سيتواصل تفويج حجاج الجمعيات الأهلية حتي يوم 21 مايو الجاري.

وتحرص الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على الاطمئنان على سلامة حجاج الجمعيات الأهلية الذين وصلوا الأراضي المقدسة، وذلك من خلال غرفة العمليات المتواجدة في المملكة العربية السعودية، وكذلك القاهرة، والتأكد من توافر كافة الخدمات المقدمة إليهم.

ويواصل المشرفون المرافقون لحجاج الجمعيات الأهلية متابعة الحجاج والتأكد من تقديم كافة الخدمات لهم، كما يقدم الوعاظ والواعظات توعية الحجاج بكافة التفاصيل الخاصة برحلة الحج وأداء المناسك.