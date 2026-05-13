الأهلي يناقش مع أياكس الهولندي توقيع اتفاقية شراكة لإدارة قطاع الناشئين

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم استغلال الأحداث

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 مايو 2026 03:30 مساءً - كشف مصدر داخل النادي إن سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الكرة سافر إلى هولندا خلال الساعات الماضية ، من أجل عقد اتفاق شراكة مع نادي أياكس الهولندي يقضي بتسليم النادي الهولندي مسؤولية إدارة قطاع الناشئين في النادي الأهلي.


عبد الحفيظ فى هولندا للاتفاق على التفاصيل
 

وكشف المصدر أن عبد الحفيظ سافر إلى هولندا بعد الاتفاق مع ياسين منصور نائب رئيس النادي على كل التفاصيل الخاصة ببروتوكول التعاون مع عملاق هولندا.

 

وتأتي الخطوة من جانب الأهلي بسبب رغبته في بناء قاعدة لاعبين على أعلى مستوى من أبناء النادي وتقليل سياسة شراء الصفقات من خارج النادي كما يحدث في الفترة الأخيرة.

 

عيد الحفيظ يعود مساء اليوم
 

ومن المقرر أن يعود سيد عبد الحفيظ إلى القاهرة مساء اليوم بعد الانتهاء من الاتفاق مع اياكس على كل تفاصيل المشروع المزمع تنفيذه بين الناديين.

 

 

 

 

 

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

