الأعلى للإعلام: عودة فقرات التحليل التحكيمى تزامنا مع كأس العالم.. بشروط

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 مايو 2026 04:24 مساءً - قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، السماح لجميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، باستمرار البث المباشر للبرامج الرياضية على مدار الـ 24 ساعة، والسماح بتقديم فقرة التحليل التحكيمي، اعتباراً من الاثنين الموافق 1 يونيو 2026 وحتى الجمعة الموافق 31 يوليو 2026، بمناسبة انطلاق مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وذلك استثناءً من قرار المجلس رقم 28 لسنة 2024.

عودة الفقرات بشروط

وأضافت لجنة ضبط أداء الإعلامي الرياضي، أنه فيما يتعلق بفقرة التحكيم، ونظراً للطابع الدولي للبطولة وضرورات التغطية الإعلامية المتخصصة، يُشترط أن يقتصر التحليل على الجانب الفني البحت بواسطة أحد خبراء التحكيم الحاصلين على الشارة الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأن تتم المعالجة بصورة موضوعية تخلو تماماً من أي طعن في النزاهة أو تشكيك في النوايا، ويحظر كل صياغة تنطوي على ادعاء بالتحيز أو الإهمال المتعمد أو ما في حكمهما.

وذلك على أن تزول هذه الاستثناءات تلقائياً بانتهاء المدة المقررة ليعود العمل بالقرار الأصلي سارياً بكامل أثره دون الحاجة لصدور قرار جديد، ويحتفظ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحقه الكامل في سحب هذه الاستثناءات من أي قناة تخالف هذه الاشتراطات.

توصيات لجنة ضبط الإعلام الرياضي تشمل منح استثناءات في مواعيد البث

تأتي هذه القرارات بناءً على التوصية التي رفعتها لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، عضو المجلس ونائب رئيس مجلس الدولة، إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بمنح استثناءات في مواعيد البث مراعاةً لفروق التوقيت، مع إلزام القنوات الفضائية بإخطار المجلس بجداول بثها الاستثنائي قبل 72 ساعة على الأقل من موعد البث.