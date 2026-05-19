البرلمان يستقبل وفدا من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة سوهاج

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 مايو 2026 04:24 مساءً - استقبل مجلس النواب -اليوم- وفداً من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة سوهاج رفقة الاستاذ الدكتور حسان النعمانى رئيس الجامعة ؛ حيث حضروا جانباً من الجلسة العامة من شرفات قاعة المجلس، للتعرف عن قرب على الدور المنوط بمجلس النواب وآلية المناقشات به، وذلك في إطار حرص مجلس النواب على نشر الثقافة البرلمانية بين الطلاب والشباب.

كما تم تنظيم جولة تفقدية لوفد أعضاء هيئة التدريس والطلاب داخل أروقة المجلس استمعوا خلالها لشرح عن تاريخ الحياة النيابية في مصر، وآليات صياغة القوانين، وكيفية ممارسة العمل النيابي بشكل عملي، وذلك في إطار رفع مستوى وعي الشباب والطلاب بواقع العملية التشريعية والحياة السياسية في مصر.