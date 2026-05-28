غدا.. أجواء حارة ونشاط رياح على هذه المناطق والعظمى بالقاهرة 32 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 مايو 2026 04:24 مساءً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة 29 مايو 2026 ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، طقس ربيعي معتدل الحرارة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلاً.

​الظواهر الجوية المتوقعة

​شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحاً): على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

​فرص ضعيفة جداً لأمطار خفيفة: على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

​نشاط رياح تتراوح سرعتها من (30 إلى 40) كم/س: على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

​فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة: على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على النحو التالي:

​القاهرة

العظمى: 32 درجة.

الصغرى: 21 درجة.

​الإسكندرية:

العظمى: 27 درجة.

الصغرى: 19 درجة.

​مطروح:

العظمى: 25 درجة.

الصغرى: 17 درجة.

​سوهاج:

العظمى: 34 درجة.

الصغرى: 20 درجة.

​قنا:

العظمى: 38 درجة.

الصغرى: 23 درجة.

​أسوان:

العظمى: 37 درجة.

الصغرى: 22 درجة.