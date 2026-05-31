الالوان التريندي للصيف

الالوان التريندي للصيف

منتخب مصر يصل إلى أمريكا بعد "12 ساعة طيران" استعداداً لكأس العالم

منتخب مصر يصل إلى أمريكا بعد "12 ساعة طيران" استعداداً لكأس العالم

أزمة كهرباء حادة تهدد حياة المرضى فى مستشفى شهداء الأقصى بقطاع غزة بعد توقف مولد الاحتياط الرابع

أزمة كهرباء حادة تهدد حياة المرضى فى مستشفى شهداء الأقصى بقطاع غزة بعد توقف مولد الاحتياط الرابع

منذ قليل .. منتخب مصر يصل أمريكا بعد رحلة 12 ساعة للمشاركة فى كأس العالم 2026

منذ قليل .. منتخب مصر يصل أمريكا بعد رحلة 12 ساعة للمشاركة فى كأس العالم 2026

ألمانيا تدرس بناء مليون ملجأ لحماية المدنيين .. فهل تستعد للحرب؟

ألمانيا تدرس بناء مليون ملجأ لحماية المدنيين .. فهل تستعد للحرب؟

البحرية الإيرانية : 28 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة بالتنسيق معنا

البحرية الإيرانية : 28 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة بالتنسيق معنا

دراسات تؤكد: آليات مقترحة للاستفادة من قشور القهوة للتنحيف وحرق الدهون

دراسات تؤكد: آليات مقترحة للاستفادة من قشور القهوة للتنحيف وحرق الدهون

صحة
لدعم قطاع النسيج.. الهند تلغي رسوم استيراد القطن

لدعم قطاع النسيج.. الهند تلغي رسوم استيراد القطن

نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات 6.2% في 2025

نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات 6.2% في 2025

مؤسسات دولية تحذر من نقص حاد في الوقود بسبب توترات الشرق الأوسط

مؤسسات دولية تحذر من نقص حاد في الوقود بسبب توترات الشرق الأوسط

الرئيسية أخبار مصرية

البحرية الإيرانية : 28 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة بالتنسيق معنا

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
البحرية الإيرانية : 28 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة بالتنسيق معنا

البحرية الإيرانية : 28 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة بالتنسيق معنا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 31 مايو 2026 02:18 مساءً - أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني أن 28 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة بالتنسيق معهم، وذلك وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

 

وقبل ذلك قال مقر خاتم الأنبياء الإيراني إن جميع السفن وناقلات النفط ملزمة بسلوك المسارات التي تحددها إيران، وأضاف أن جميع السفن وناقلات النفط ملزمة بالحصول على ترخيص من بحرية الحرس الثوري، وأن أي مخالفة لمقررات العبور من مضيق هرمز ستعرض أمن مرور السفن المخالفة لخطر جدي.

وحذر من أن أي إجراء تتخذه سفن عسكرية للتدخل في إدارة مضيق هرمز سيجعلها هدفا لنا، وقال "قواتنا المسلحة تدير مضيق هرمز باقتدار كامل وبحزم".

الحصار لا يزال مفروضا

قالت وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن مصادر إيرانية، إن الحصار البحري الأمريكي لايزال قائما، وقالت الوكالة إن سفنا إيرانية حاولت عبور خط الحصار لكنها واجهت تحذيرا أمريكيا، وأنذرت القيادة المركزية الأمريكية السفن الإيرانية بالتوقف ومنعت عبورها.

كما قال مستشار المرشد الإيراني محسن رضائى ، السبت، إن ترامب يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة بمواصلة الحصار وطرح مطالب مبالغ فيه، وفى الوقت نفسه، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن لا اتفاق نهائي حتى الآن مع الولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، لا يزال الغموض حول القرار النهائي لترامب بشأن الاتفاق مع طهران، حيث انتهى اجتماع غرفة العمليات الذى استمر نحو ساعتين من النقاش بشأن الاتفاق دون أم يسفر عن نتيجة، ووفق ما نقل الإعلام الأمريكي عن مسئولين في البيت الأبيض ، فإن الرئيس الأمريكي لن يبرم أي اتفاق مع طهران ما لم يكن جيدا للولايات المتحدة ويلبّي خطوطه الحمراء.

 

أحمد صلاح

الكاتب

أحمد صلاح

أخبار ذات صلة

0 تعليق