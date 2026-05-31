البحرية الإيرانية : 28 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة بالتنسيق معنا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 31 مايو 2026 02:18 مساءً - أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني أن 28 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة بالتنسيق معهم، وذلك وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وقبل ذلك قال مقر خاتم الأنبياء الإيراني إن جميع السفن وناقلات النفط ملزمة بسلوك المسارات التي تحددها إيران، وأضاف أن جميع السفن وناقلات النفط ملزمة بالحصول على ترخيص من بحرية الحرس الثوري، وأن أي مخالفة لمقررات العبور من مضيق هرمز ستعرض أمن مرور السفن المخالفة لخطر جدي.

وحذر من أن أي إجراء تتخذه سفن عسكرية للتدخل في إدارة مضيق هرمز سيجعلها هدفا لنا، وقال "قواتنا المسلحة تدير مضيق هرمز باقتدار كامل وبحزم".

الحصار لا يزال مفروضا

قالت وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن مصادر إيرانية، إن الحصار البحري الأمريكي لايزال قائما، وقالت الوكالة إن سفنا إيرانية حاولت عبور خط الحصار لكنها واجهت تحذيرا أمريكيا، وأنذرت القيادة المركزية الأمريكية السفن الإيرانية بالتوقف ومنعت عبورها.

كما قال مستشار المرشد الإيراني محسن رضائى ، السبت، إن ترامب يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة بمواصلة الحصار وطرح مطالب مبالغ فيه، وفى الوقت نفسه، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن لا اتفاق نهائي حتى الآن مع الولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، لا يزال الغموض حول القرار النهائي لترامب بشأن الاتفاق مع طهران، حيث انتهى اجتماع غرفة العمليات الذى استمر نحو ساعتين من النقاش بشأن الاتفاق دون أم يسفر عن نتيجة، ووفق ما نقل الإعلام الأمريكي عن مسئولين في البيت الأبيض ، فإن الرئيس الأمريكي لن يبرم أي اتفاق مع طهران ما لم يكن جيدا للولايات المتحدة ويلبّي خطوطه الحمراء.