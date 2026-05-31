ألمانيا تدرس بناء مليون ملجأ لحماية المدنيين .. فهل تستعد للحرب؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 31 مايو 2026 02:18 مساءً - تدرس ألمانيا بناء مليون ملجأ لحماية المدنيين في حالات الطوارئ والحروب، في خطوة تعكس القلق المتزايد من التهديدات الأمنية، فبعد عقود من الاعتقاد بانتهاء خطر المواجهات المباشرة، تعود قضية الملاجئ إلى الواجهة بقوة.

2000 مخبأ من الحرب الباردة

وأشارت صحيفة الكونفدنثيال الإسبانية إلى أن المفاجأة أن ألمانيا لا تملك حالياً أي ملجأ عام صالح للاستخدام الفوري من أصل 2000 مخبأ من حقبة الحرب الباردة، لم يبق سوى 580 فقط، وجميعها خارج الخدمة، وقد توقفت صيانتها منذ عام 2007، عندما اعتبرتها الدولة غير ضرورية.

تحويل محطات المترو لملاجئ

لكن الحرب في أوكرانيا والتهديدات الجديدة، خاصة الطائرات المسيّرة، أيقظت الملف من جديد. ويخطط المكتب الاتحادي لحماية السكان (BBK) لمشروع طموح: تحويل محطات المترو ومواقف السيارات تحت الأرض والأقبية إلى ملاجئ مؤقتة، لاستيعاب الملايين في دقائق.

في برلين، لا تنتظر جمعية "Berliner Unterwelten" القرارات الرسمية. بدأت بنفسها في إعادة تأهيل مخبأين يعودان للحرب العالمية الثانية، بسماكة جدران تصل إلى عدة أمتار. وبإمكان كل منهما استيعاب 900 شخص، مع توفير كراسٍ ومياه شرب تكفي لساعات.



لكن التحديات كبيرة، ومنها أنظمة التهوية قديمة تعود للثمانينيات، وشبكات المياه بحاجة إلى صيانة شاملة. والأهم أن الخبراء يؤكدون أن القبو العادي بجدران 30 سم لا يحمي من الأسلحة الحديثة.



وأعلنت وزارة الداخلية عن تخصيص 10 مليارات يورو لحزمة حماية مدنية جديدة، مع تطبيق هاتفي يرشد السكان إلى أقرب ملجأ. وفي المقابل، يرى متحف الملاجئ الألماني أن السياسيين "يحاولون تهدئة الناس فقط".