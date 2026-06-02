ضبط سيدتين لسرقة مشغولات ذهبية من محل مجوهرات بكفر الشيخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 يونيو 2026 02:18 مساءً - كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر صاحبة محل من قيام إحدى السيدات بسرقة مشغولات ذهبية من داخل محلها بأسلوب "المغافلة" بمحافظة كفر الشيخ.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 11 مايو الماضي، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من صاحبة المحل بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ، أفادت فيه بتعرضها لواقعة سرقة بعض المشغولات الذهبية من داخل المحل.

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة، وتبين أنها ربة منزل لها معلومات جنائية ومقيمة بمحافظة أسيوط.

وبمواجهتها، اعترفت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع نجلتها، وهي ربة منزل ولها معلومات جنائية، وتم ضبطها أيضًا.

وبإرشادهما، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.