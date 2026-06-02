رئيس الوزراء يستعرض خطة تطوير أداء الشركة القابضة للأدوية والشركات التابعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 يونيو 2026 01:24 مساءً - استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطة تطوير أداء الشركة القابضة للأدوية والشركات التابعة لها، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء؛ الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والدكتور أشرف الخولي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المساعي الرامية لتعظيم الاستفادة من إمكانات الشركة القابضة للأدوية، وذلك في ضوء رؤية الدولة لرفع كفاءة إدارة الأصول العامة، وتعزيز العوائد الاقتصادية للشركات الحكومية، جنباً إلى جنب مع النهوض بقطاع الأدوية في ظل أهميته الاستراتيجية للاحتياج المحلي والتصدير.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن قطاع الدواء يحظى باهتمام كبير من جانب الدولة المصرية، وهناك خطط تستهدف توطين مختلف الصناعات الدوائية ونقل الخبرات والتكنولوجيا، مشيراً إلى أن لدينا صروحاً وطنية كبرى في هذا المجال، وهناك حرص دوماً على أن تكون على جدول الزيارات الميدانية، لمتابعة جهود وتطور هذا القطاع الواعد.

وأشار الدكتور حسين عيسى إلى أن الحكومة تعمل بشكل جاد على اعتماد خطط واضحة لإعادة هيكلة مختلف الشركات التابعة لها، بهدف رفع كفاءة الأداء المؤسسي لها، بما يُسهم في تحقيق مُستهدفات الدولة على الصعيد الاقتصادي.

بدوره، أكد الدكتور هاشم السيد أن الشركة القابضة للأدوية لديها عدد من الشركات التابعة المميزة جداً، وقد سبق عقد اجتماع ضم العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة مع وحدة الشركات المملوكة للدولة؛ بهدف وضع رؤية متكاملة للاستفادة المُثلى من هذا القطاع الحيوي.

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور أشرف الخولي أبرز ملامح خطة تطوير أداء الشركة القابضة للأدوية والشركات التابعة، سواء المملوكة بالكامل للشركة، أو المطروحة في البورصة المصرية، مُوضحاً أن الشركة تمتلك عدة مصانع متخصصة في إنتاج مختلف الأشكال الصيدلانية؛ مثل الأقراص والكبسولات، والسوائل، والحُقن، والمحاليل الطبية، وأجهزة الاستنشاق، والقطرات المعقمة للعين، والمراهم والكريمات، وبنج الأسنان، وتسهم الشركة في تصنيع منتجات لصالح العديد من الشركات العالمية في المجال الطبي.

وأوضح العضو المنتدب التنفيذي للشركة أن هناك رؤية استراتيجية تستهدف جعل الشركة مركزاً عالمياً مُؤثراً للرعاية الصحية، عبر توفير مُنتجات وخدمات رعاية صحية عالية الجودة، من خلال تبني أحدث التقنيات وتوطين أنشطة البحث والتطوير، وتقديم منتجات مبتكرة جديدة، كما تتبنى الشركة نموذجاً متكاملاً قوياً يُرسخ هوية علامة تجارية مميزة لكل شركة من شركاتها التابعة؛ بما يُعزز إمكاناتها ويُحسن من استخدام مواردها، وترشيد استثماراتها، ويُعظم قيمة علامتها التجارية.

وأشار الدكتور أشرف الخولي إلى أن خطة الشركة لتطوير أدائها تشمل العديد من الأهداف الاستراتيجية، من بينها تحديث المرافق لتتوافق مع معايير التصنيع الجيد العالمية، مثل متطلبات منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، حيث عرض جانباً من المشروعات التي تم الانتهاء منها لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، وتضمنت تطوير محطات المياه، والتطوير الشامل والجزئي لماكينات الإنتاج والمناطق الانتاجية، ومخازن الخامات والمنتج التام، وكذا تطوير مناطق سحب وصرف الخامات الدوائية والمعامل، هذا إلى جانب وضع مُخطط لرفع كفاءة العاملين من خلال التدريب المُكثف على كُلِ المستويات وتم بالفعل تنفيذ برامج تدريب بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية.

ولفت العضو المنتدب التنفيذي للشركة إلى أن الأهداف الاستراتيجية للشركة القابضة للأدوية التي يتم العمل عليها تتضمن كذلك صياغة هوية ملموسة للشركات التابعة للشركة القابضة، إلى جانب إثراء مجموعة منتجات تتماشى مع ديناميكات السوق المتغيرة، ومن بينها المضادات الحيوية، ومستحضرات علاج قرحة المعدة والسيطرة على كل من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستوى الدهون بالدم ومستوى السكر في الدم، فضلاً عن مضادات تجلط الدم، ومستحضرات علاج مرض فشل عضلة القلب المزمن، وعددٍ آخر من المنتجات.

وأضاف أن خططها تشمل أيضاً توسيع أعمال التصدير من خلال زيادة قاعدة المُنتجات واختيار موزعين واعتماد استراتيجيات مُناسبة لدخول الأسواق المُستهدفة، إلى جانب دعم وظائف الموارد البشرية لتتبنى مفهوم رأس المال البشري، مع تعزيز القدرة على جذب الكفاءات وتطويرها والاحتفاظ بها، مع تثبيت نظام تخطيط موارد قادر على مراقبة العمليات والتحكم فيها والتدخل في الإجراءات التصحيحية. وعرض أوجه الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، لتعظيم الاستفادة من الإمكانات والمزايا التي تتمتع بها الشركة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لها.

وفي ختام الاجتماع، قال الدكتور مصطفى مدبولي: "ما تم عرضه خطة طموحة، وسنعمل جميعاً على تنفيذها، فالشركة القابضة للأدوية لديها فرص واسعة للانطلاق، وتحقيق عوائد كبيرة، ونحن داعمون لخطة التطوير، وسنتابعها تباعاً".

وأشار الدكتور حسين عيسى إلى أن قطاع الأدوية يعد شديد الأهمية؛ حيث يتمتع بفرص واعدة، لافتاً إلى أن الخطة التي تم عرضها اليوم لتطوير أداء الشركة القابضة للأدوية تأتي في إطار جهود الدولة لإعادة هيكلة الشركات التابعة للدولة ودفع أدائها.

من جانبه، لفت الدكتور هاشم السيد إلى أن التوسع في التصدير يعد خطوة أولى لتطوير الشركات العاملة في هذا القطاع الاستراتيجي المُهم، لافتاً إلى أنه يتم العمل على توفير التمويل اللازم لتطوير الشركات التابعة لهذا القطاع بعيداً عن الخزانة العامة للدولة، عبر الاستثمار الأمثل للأصول، ورفع كفاءة الأداء.