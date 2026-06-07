نشأت الديهي يؤيد التحول إلى الدعم النقدي: الدعم العيني أصبح عبئًا على الدولة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 يونيو 2026 12:30 صباحاً - أعلن الإعلامي نشأت الديهي تأييده لتوجه الحكومة نحو التحول من منظومة الدعم العيني إلى الدعم النقدي، معتبرًا أن النظام الحالي لم يعد يحقق الكفاءة المطلوبة في توجيه الدعم إلى مستحقيه، ويحتاج إلى إصلاحات جذرية تواكب المتغيرات الاقتصادية.

وخلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم" على قناة TEN، وصف الديهي الدعم العيني بأنه "عاهة مستديمة" في جسد الدولة، مؤكدًا أن استمرار المنظومة الحالية يفرض تحديات كبيرة على الموازنة العامة ويحد من كفاءة إدارة الموارد.

وأشار إلى أن تطبيق الدعم النقدي المباشر يمكن أن يسهم في وصول الدعم إلى الفئات المستحقة بصورة أكثر عدالة وشفافية، من خلال تحويل قيمة الدعم إلى المواطنين بشكل مباشر بدلًا من تقديم السلع والخدمات المدعومة.

وأكد الديهي أن نجاح هذا التحول يرتبط بوجود آليات واضحة تضمن عدم تأثر المواطنين بارتفاع الأسعار أو تراجع قدرتهم الشرائية بعد تطبيق النظام الجديد، مشددًا على ضرورة دراسة جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية قبل اتخاذ أي قرارات تنفيذية.

كما دعا الحكومة إلى إطلاق حوار مجتمعي موسع يضم مختلف الأطراف المعنية لمناقشة مستقبل منظومة الدعم، بمشاركة الجهات التنفيذية والخبراء والمتخصصين، بهدف الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح أن قضية الدعم لا تتعلق فقط بتغيير آلية الصرف، بل تمثل ملفًا اقتصاديًا واجتماعيًا بالغ الأهمية يتطلب إدارة دقيقة تضمن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية في الوقت ذاته.

واختتم الديهي تصريحاته بالتأكيد على أن التحول إلى الدعم النقدي قد يكون خطوة مهمة في مسار الإصلاح الاقتصادي إذا تم تنفيذه وفق رؤية مدروسة تضمن حماية محدودي الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.