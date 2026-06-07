محافظ الإسكندرية: 94 مشروعاً استراتيجياً بالمحافظة منذ 2014 بـ402 مليار جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 يونيو 2026 12:30 مساءً - بدأ صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة موسعة لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الإسكندرية، وذلك في إطار الجهود الحكومية لتشغيل المشروعات المختلفة، ودخولها الخدمة، وكذا دفع وتيرة العمل بالمشروعات المختلفة بالمحافظات، والوقوف على مختلف التحديات التي تواجه تنفيذها، على أرض الواقع، بما يسهم في الإسراع بالانتهاء منها وفق المخططات الزمنية المحددة، الأمر الذي يحقق النفع العام لصالح المواطنين.

أكد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، أن إجمالي المشروعات الاستراتيجية التي تم وجار تنفيذها، منذ عام 2014 وحتى الآن، 94 مشروعا بتكلفة 402 مليار جنيه، منها 63 مشروعا تم الانتهاء منها بتكلفة 96 مليار جنيه، وجار تنفيذ 31 مشروعا والانتهاء منها بتكلفة 306 مليارات جنيه.

وقال المهندس أيمن عطية: من أهم المشروعات الجاري تنفيذها على أرض الواقع حاليا إنشاء مدينة أبو قير الجديدة على مساحة أرض مُخلقة تبلغ 3500 فدان، بالإضافة إلى تطوير منظومة النقل (مترو أبو قير)، بالإضافة إلى المسار الناقل لمياه ترعة الحمام؛ بهدف زراعة مليوني فدان في "مشروع الدلتا الجديدة"، فضلا عن مشروعات الطرق المنفذة والجاري تنفيذها، مضيفا أنه يتم تنفيذ العديد من المشروعات في قطاعات الطرق، حيث تم، خلال السنوات العشر الماضية، ضخ استثمارات لشبكة الطرق الرئيسية والقومية بعدد 17 مشروعا بأطوال بلغت 200 كيلو متر، فضلا عما شهدته قطاعات الصرف الصحي، ومياه الشرب، والكهرباء، والإنارة العامة من مشروعات كبرى، علاوة على مشروع الإستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بمدينة الإسكندرية، بجانب مشروعات قطاع التعليم للتغلب على التحديات كانت تواجهه خلال السنوات الماضية، حيث تم توفير الأراضي لهيئة الأبنية التعليمية لبناء مدارس جديدة بعدد 275 مدرسة بتكلفة 1.9 مليار جنيه.



كما أوضح المحافظ، أن هناك تنسيقا مع وزارة الصحة والجهات المعنية بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية، وبما يمهد وييسر لبدء تنفيذ المشروع الطموح الذي ترعاه القيادة السياسية (التأمين الصحي الشامل).



