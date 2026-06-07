التحفظ على أموال صبري نخنوخ وإدراجه وباقي المتهمين علي قوائم المنع من السفر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 يونيو 2026 01:24 مساءً - كشفت التحقيقات المالية الموازية التي تجريها النيابة العامة في واقعة التعدي والبلطجة بمنطقة التجمع الخامس، عن تتبع عائدات النشاط الإجرامي للمتهمين، وما أسفرت عنه تحريات جهات البحث من لجوء المتهم صبري نخنوخ وآخرين إلى غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عبر عدة أساليب استهدفت إخفاء طبيعتها وقطع صلتها بمصدرها غير المشروع.

وعلى ضوء ما انتهت إليه التحقيقات والتحريات، قررت النيابة العامة التحفظ على أموال المتهمين المشار إليهم، والتي تشمل الأموال المنقولة، والأسهم والصكوك والسندات، والخزائن والودائع والمحافظ الإلكترونية، فضلًا عن الأصول العقارية، مع منعهم من التصرف فيها لحين الفصل في القضية.

كما أخطرت النيابة العامة الجهات المعنية، من بينها البنوك والشهر العقاري والبورصة وغيرها، لتنفيذ القرار، وأمرت كذلك بإدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر.

وأكدت النيابة العامة استمرار استكمال التحقيقات بشأن الجرائم المتعددة المنسوبة إلى المتهمين.