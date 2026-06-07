مدبولي: الرئيس السيسي وجه بتنفيذ مشروع أبو قير الجديدة العملاق

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 يونيو 2026 07:24 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، خلوا الناس كلها تشوف الانجاز على الأرض لما يتنفذ، ولكن عشان كده، الحقيقة كانت رغبة منى أنا والزملاء إن إحنا نزور التطوير الكبير جداً اللى بيحصل في شرق الإسكندرية، أو ما نطلق عليه حالياً بصورة مبدئية "مدينة أبو قير الجديدة".

وأضاف، خلال مؤتمر صحفى بالإسكندرية، الحقيقة أنا شوفت المخطط، يعنى مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى من ساعة ما وجه بتنمية وتنفيذ هذا المشروع العملاق، إن إحنا يبقى بنضيف امتداد حقيقى للإسكندرية فى اتجاه الشرق.

تابع:"مشكلة الإسكندرية كلنا عارفينها، يعني من أعلى الكثافات في العالم كله لأن مكنش الإسكندرية ليها ظهير مخطط للنمو والامتداد زى القاهرة فى المدن الجديدة، وبالتالي للأسف اللي حصل هو الامتداد الرأسي، واللي عامل مشاكل كبيرة جداً جوه الإسكندرية".