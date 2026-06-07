التصلب اللويحي المتعدد: التشخيص المبكر يُحسَن جودة الحياة.. والعلاجات في تطورٍ مستمر

التصلب اللويحي المتعدد: التشخيص المبكر يُحسَن جودة الحياة.. والعلاجات في تطورٍ مستمر

وزير الخارجية يستقبل رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

وزير الخارجية يستقبل رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

رئيس الحكومة: افتتاح تطوير منطقة بير مسعود بالإسكندرية نهاية العام

رئيس الحكومة: افتتاح تطوير منطقة بير مسعود بالإسكندرية نهاية العام

رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير منطقة بئر مسعود بـ"ميامى"

رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير منطقة بئر مسعود بـ"ميامى"

مدبولي: الرئيس السيسي وجه بتنفيذ مشروع أبو قير الجديدة العملاق

مدبولي: الرئيس السيسي وجه بتنفيذ مشروع أبو قير الجديدة العملاق

رئيس الوزراء: مشروع تطوير كورنيش الإسكندرية معجزة حقيقية

رئيس الوزراء: مشروع تطوير كورنيش الإسكندرية معجزة حقيقية

ضبط المتهم بالاستيلاء على متعلقات فتاه تعمل خارج البلاد

ضبط المتهم بالاستيلاء على متعلقات فتاه تعمل خارج البلاد

الرئيسية أخبار مصرية

مدبولي: الرئيس السيسي وجه بتنفيذ مشروع أبو قير الجديدة العملاق

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مدبولي: الرئيس السيسي وجه بتنفيذ مشروع أبو قير الجديدة العملاق

مدبولي: الرئيس السيسي وجه بتنفيذ مشروع أبو قير الجديدة العملاق

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 يونيو 2026 07:24 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، خلوا الناس كلها تشوف الانجاز على الأرض لما يتنفذ، ولكن عشان كده، الحقيقة كانت رغبة منى أنا والزملاء إن إحنا نزور التطوير الكبير جداً اللى بيحصل في شرق الإسكندرية، أو ما نطلق عليه حالياً بصورة مبدئية "مدينة أبو قير الجديدة".

 

وأضاف، خلال مؤتمر صحفى بالإسكندرية، الحقيقة أنا شوفت المخطط، يعنى مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى من ساعة ما وجه بتنمية وتنفيذ هذا المشروع العملاق، إن إحنا يبقى بنضيف امتداد حقيقى للإسكندرية فى اتجاه الشرق.

 

تابع:"مشكلة الإسكندرية كلنا عارفينها، يعني من أعلى الكثافات في العالم كله لأن مكنش الإسكندرية ليها ظهير مخطط للنمو والامتداد زى القاهرة فى المدن الجديدة، وبالتالي للأسف اللي حصل هو الامتداد الرأسي، واللي عامل مشاكل كبيرة جداً جوه الإسكندرية".

 

فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إخترنا لك

شوبير وهيثم حسن وزيكو ومرموش يقودون مصر أمام البرازيل..وصلاح إحتياطى

أخبار ذات صلة

0 تعليق