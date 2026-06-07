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وزير الخارجية يشارك في الاختبار الشفوي للمتقدمين لمسابقة التعيين بوزارة الخارجية

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وزير الخارجية يشارك في الاختبار الشفوي للمتقدمين لمسابقة التعيين بوزارة الخارجية

وزير الخارجية يشارك في الاختبار الشفوي للمتقدمين لمسابقة التعيين بوزارة الخارجية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 يونيو 2026 06:30 مساءً -  

شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الاحد ٧ يونيو، في الاختبار الشفوي للمتقدمين لمسابقة التعيين في وظيفة ملحق دبلوماسي بوزارة الخارجية، وذلك في إطار الحرص على انتقاء أفضل الكفاءات المؤهلة للانضمام إلى السلك الدبلوماسي، بما يعكس مكانة الدبلوماسية المصرية العريقة وقدرتها على تمثيل الدولة المصرية بكفاءة في الخارج.

 

وتأتي مشاركة وزير الخارجية تأكيداً على الأهمية التي توليها وزارة الخارجية لعملية الاختيار، وضمان تطبيق أعلى معايير النزاهة والموضوعية والكفاءة في مراحل التقييم المختلفة، بما يسهم في اختيار كوادر دبلوماسية قادرة على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية المختلفة، وحماية المصالح الوطنية المصرية في مختلف المحافل الدولية.

 

وتحرص وزارة الخارجية على أن تتم الاختبارات وفق منظومة متكاملة تراعي الجوانب العلمية والشخصية للمتقدمين، بما يشمل الإلمام بالقضايا السياسية والاقتصادية والثقافية، والقدرة على التحليل والتواصل، وإجادة اللغات الأجنبية، بما يعزز من كفاءة الأداء الدبلوماسي وتقديم أفضل الخدمات القنصلية للمصريين في الخارج.

هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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