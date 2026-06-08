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وزير الشباب والرياضة يبحث مع رئيس الاتحاد المصري للهجن خطة البطولات والفعاليات المقبلة

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وزير الشباب والرياضة يبحث مع رئيس الاتحاد المصري للهجن خطة البطولات والفعاليات المقبلة

وزير الشباب والرياضة يبحث مع رئيس الاتحاد المصري للهجن خطة البطولات والفعاليات المقبلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 يونيو 2026 08:18 مساءً -  

استقبل الدكتور جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، الشيخ عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري للهجن، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث خطة عمل الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، ومناقشة أبرز البطولات والفعاليات المقرر تنظيمها بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار جهود الوزارة لدعم وتطوير رياضة الهجن وتعزيز انتشارها على المستوى الوطني.

 

وتناول اللقاء استعراض أجندة الاتحاد للبطولات والسباقات والفعاليات المزمع تنفيذها خلال العام الجاري، إلى جانب مناقشة آليات توسيع قاعدة الممارسين، وتعزيز الشراكات مع الجهات الراعية للبطولات والأنشطة المختلفة، بما يسهم في دعم خطط التطوير وتحقيق الاستدامة للفعاليات الرياضية التي ينظمها الاتحاد.

 

وأكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على دعم الرياضات التراثية باعتبارها جزءاً أصيلاً من الهوية الثقافية المصرية، مشيراً إلى أهمية استمرار التنسيق والتعاون مع الاتحاد المصري للهجن لتنفيذ البرامج والبطولات وفق رؤية متكاملة تستهدف نشر الرياضة، وتوسيع قاعدة المشاركة فيها، وتعظيم الاستفادة من مقوماتها الرياضية والسياحية والاقتصادية.

محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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