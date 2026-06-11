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الأعلى للإعلام: استدعاء الممثل القانوني لقناة "الشمس" بسبب برنامج "البصمة" تقديم محمد الغيطى لمخالفته الأكواد الإعلامية.. وإلزام القناة بحذف المحتوى المخالف

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الأعلى للإعلام: استدعاء الممثل القانوني لقناة "الشمس" بسبب برنامج "البصمة" تقديم محمد الغيطى لمخالفته الأكواد الإعلامية.. وإلزام القناة بحذف المحتوى المخالف

الأعلى للإعلام: استدعاء الممثل القانوني لقناة "الشمس" بسبب برنامج "البصمة" تقديم محمد الغيطى لمخالفته الأكواد الإعلامية.. وإلزام القناة بحذف المحتوى المخالف

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 يونيو 2026 04:24 مساءً - قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، استدعاء الممثل القانوني لقناة الشمس، لجلسة استماع، بشأن ما تضمنته حلقة برنامج "البصمة" المذاعة بتاريخ ١٠ يونيو الجاري، على قناة الشمس تقديم الأستاذ محمد الغيطي، من التعدي على حرمة الحياة الخاصة بالفنان الراحل عبدالعزيز مخيون. 

 

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلزام القناة بحذف الحلقة من مواقع التواصل الاجتماعي، لحين انتهاء التحقيقات في الشكوى.

هذا وكان قد تلقى المجلس شكوى من الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، يطالب فيها بالتحقيق بشأن المخالفات التي شهدتها الحلقة.

سعد محمود

الكاتب

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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