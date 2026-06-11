ضبط (94) ألف مخالفة مرورية و (43) حالة تعاطٍ للمخدرات بين السائقين خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 يونيو 2026 04:24 مساءً - واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 94,089 مخالفة مرورية متنوعة، من أبرزها السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والانتظار العشوائي، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفات شروط التراخيص.

كما تم فحص 1,185 سائقًا، وأسفرت النتائج عن ثبوت إيجابية 43 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي إطار الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 432 مخالفة مرورية متنوعة شملت مخالفات تحميل الركاب، وشروط التراخيص، والأمن والمتانة.

وتم كذلك فحص 162 سائقًا، حيث تبين إيجابية 7 حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 5 محكوم عليهم بإجمالي 7 أحكام قضائية، مع التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع.