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بمشاركة القوات الخاصة.. انطلاق فعاليات التدريب المصرى العمانى (قلعة الجبل -2)

بمشاركة القوات الخاصة.. انطلاق فعاليات التدريب المصرى العمانى (قلعة الجبل -2)

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بمشاركة القوات الخاصة.. انطلاق فعاليات التدريب المصرى العمانى (قلعة الجبل -2)

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بمشاركة القوات الخاصة.. انطلاق فعاليات التدريب المصرى العمانى (قلعة الجبل -2)

بمشاركة القوات الخاصة.. انطلاق فعاليات التدريب المصرى العمانى (قلعة الجبل -2)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 يونيو 2026 04:24 مساءً - انطلقت فعاليات التدريب المشترك المصرى العمانى (قلعة الجبل-2) بمشاركة عناصر من قوات الصاعقة المصرية  والقوات الخاصة العمانية، والذى تجرى فعالياته على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالى بقيادة قوات الصاعقة بجمهورية مصر العربية.

تضمنت المرحلة الأولى فى التدريب عقد عدد من المحاضرات النظرية فى مختلف الموضوعات لتوحيد المفاهيم العملياتية وتحقيق الدمج والتجانس بين العناصر المشاركة، كما تم تنظيم معرضاً للأسلحة والمعدات المستخدمة فى التدريب من الجانبين.

ومن المقرر أن يشهد التدريب تنفيذ عدداً من الأنشطة والفعاليات العملية للموضوعات والأهداف المخططة لتبادل الخبرات التكتيكية بين الجانبين وتحقيق أقصى إستفادة ممكنة للقوات المشاركة.

يأتى التدريب " قلعة الجبل2 " تأكيداً على عمق العلاقات العسكرية المتميزة بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان، ودعماً لجهود التعاون والتنسيق المشترك وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة للبلدين الشقيقين.

أحمد زيدان

الكاتب

أحمد زيدان

محرر اخبار محترف يكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي ومتخصص في التغطيه الصحفيه لاخبار الاقتصاد

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