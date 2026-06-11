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تحويلات مرورية بطريق الواحات لمدة 3 أيام لتنفيذ أعمال محطة كهرباء 6 أكتوبر

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تحويلات مرورية بطريق الواحات لمدة 3 أيام لتنفيذ أعمال محطة كهرباء 6 أكتوبر

تحويلات مرورية بطريق الواحات لمدة 3 أيام لتنفيذ أعمال محطة كهرباء 6 أكتوبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 يونيو 2026 04:24 مساءً - أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة إجراء تحويلات مرورية مؤقتة بطريق الواحات في الاتجاهين، بالتزامن مع تنفيذ أعمال خاصة بمحطة كهرباء 6 أكتوبر الرئيسية أمام طريق وصلة دهشور، وذلك لمدة 3 أيام بداية من الجمعة 12 يونيو 2026 وحتى الأحد 14 يونيو 2026.

وأوضحت الإدارة أن الأعمال تستلزم الغلق الكلي لطريق الواحات في الاتجاهين يوميًا من الساعة 2 صباحًا وحتى 5 صباحًا، مع تنفيذ عدد من التحويلات المرورية لتسيير الحركة ومنع التكدسات.

وبالنسبة للمركبات القادمة من الطريق السياحي والمتجهة إلى مدينة 6 أكتوبر، سيتم الدخول إجباريًا إلى حارة التباطؤ ثم يمينًا إلى طريق الأبنية التعليمية، ثم يسارًا إلى شارع نادي دجلة وصولًا إلى طريق وصلة دهشور، ثم الدوران والعودة إلى طريق الواحات بعد تجاوز منطقة الأعمال.

أما المركبات القادمة من مدينة 6 أكتوبر والمتجهة إلى الطريق السياحي، فسيتم توجيهها إلى حارة التباطؤ ثم الدخول يمينًا إلى مسار تحويلة مرورية مستحدثة بجوار منطقة الأعمال بطول 400 متر، قبل العودة مرة أخرى إلى الطريق الأصلي عقب تجاوز موقع التنفيذ.

وأكدت الإدارة العامة لمرور الجيزة نشر الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال، والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والمساعدات الفنية والتجهيزات التحذيرية لضمان أمن وسلامة المواطنين.

 

أحمد زيدان

الكاتب

أحمد زيدان

محرر اخبار محترف يكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي ومتخصص في التغطيه الصحفيه لاخبار الاقتصاد

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