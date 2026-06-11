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إنطلاق فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركى بجمهورية مصر العربية

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إنطلاق فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركى بجمهورية مصر العربية

إنطلاق فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركى بجمهورية مصر العربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 يونيو 2026 04:24 مساءً - انطلقت فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركى بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات والذى يتم تنفيذه على مدار عدة أيام بعدد من القواعد الجوية بجمهورية مصر العربية.

 

تضمنت المرحلة الأولى للتدريب عقد مجموعة من المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبيـة بين العناصر المشاركة ، وكذلك تنفيذ عدد من طلعات التدريب على مهام العمليات  لتنسيق الجهود وتعزيز القدرة على العمل المشترك بين كلا الجانبين .

 

ويهدف التدريب لصقل مهارات القوات المشاركة وصولاً لأعلى معدلات الكفاءة والإستعداد لتنفيذ المهام الجوية المشتركة بكفاءة عالية تحت مختلف الظروف .

 

 

اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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