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انطلاق امتحان الفيزياء لطلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية

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انطلاق امتحان الفيزياء لطلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية

انطلاق امتحان الفيزياء لطلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 يونيو 2026 11:18 صباحاً - بدأ طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، صباح اليوم السبت، أداء امتحان مادة الفيزياء ضمن جدول امتحانات العام الدراسي 2025-2026، وسط إجراءات تنظيمية ورقابية مشددة لضمان انتظام سير اللجان وتحقيق الانضباط الكامل داخل مقار الامتحانات.

 

ويؤدي الطلاب الامتحان خلال الفترة الصباحية، على أن تستمر اللجنة حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ضمن ماراثون الامتحانات الذي انطلق مطلع يونيو الجاري ويستمر حتى يوليو المقبل.

 

ويبلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام نحو 163 ألفًا و677 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، موزعين على 581 لجنة امتحانية بمختلف المحافظات. ويضم القسم العلمي 81 ألفًا و311 طالبًا وطالبة، بينما يبلغ عدد طلاب القسم الأدبي 82 ألفًا و366 طالبًا وطالبة.

 

وتواصل قطاعات الأزهر الشريف تنفيذ خطة تنظيمية موسعة لتأمين الامتحانات، حيث تم تجهيز أكثر من 10 آلاف لجنة فرعية، إلى جانب انتداب ما يزيد على 22 ألف عضو من رؤساء اللجان والمراقبين والعاملين بلجان النظام والمراقبة، بما يضمن حسن سير العملية الامتحانية.

 

وأكدت التعليمات المنظمة للامتحانات حظر اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي وسائل إلكترونية داخل اللجان، مع التشديد على استخدام القلم الأزرق فقط في الإجابة، والالتزام بتسجيل البيانات بدقة على كراسة البوكليت قبل بدء الامتحان.

 

كما شدد قطاع المعاهد الأزهرية على اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة الغش أو الإخلال بنظام الامتحانات، مع منع خروج أي طالب قبل مرور نصف زمن اللجنة، وضرورة تسليم كراسة الإجابة كاملة للملاحظين والتوقيع في كشوف الحضور والانصراف.

 

وتُعقد امتحانات الثانوية الأزهرية بنظام «البوكليت» الذي يدمج ورقتي الأسئلة والإجابة في كراسة واحدة، بهدف تعزيز الانضباط وتقليل فرص الغش، مع تصميم الأسئلة بما يراعي المستويات المختلفة للطلاب ويوازن بين الجوانب النظرية والتطبيقية.

 

ومن المقرر أن يواصل طلاب القسم العلمي امتحاناتهم خلال الأيام المقبلة في مواد الصرف والفقه والكيمياء والأحياء واللغة الأجنبية والرياضيات التطبيقية والتوحيد والأدب والنصوص، وصولًا إلى ختام الامتحانات في الثامن من يوليو المقبل.

اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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