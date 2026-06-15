وزير خارجية إيران: نقدر جهود مصر الحميدة خلال المفاوضات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 يونيو 2026 01:24 مساءً - تلقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج إتصالاً هاتفياً من السيد عباس عراقجى وزير خارجية جمهورية ايران الإسلامية يوم الاثنين ١٥ يونيو.

أعرب وزير الخارجية الايرانى عن تقديره لمصر وقيادتها على الجهود الحثيثة التى بذلتها على مدار الأشهر الأخيرة من خلال اتصالات على أعلى مستوى لجسر الفجوات خلال المفاوضات وتجاوز التحديات التى واجهتها وتشجيع الطرفين المعنيين للتوصل إلي اتفاق ينهي حالة الحرب، مؤكداً تعويل بلاده على مواصلة مصر القيام بدور بناء فى دعم الاتفاق وضمان استدامته والعمل على تنفيذه تمهيداً للتوصل لاتفاق نهائي بين الطرفين.

وشهد الاتصال تناول عناصر الاتفاق الذى انهى الحرب بين الولايات المتحدة وايران، وايضاً إنهاء الحرب على كافة الجبهات، ومنها لبنان، بما يؤدي إلى احترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.

من جانبه، رحب الوزير عبد العاطى بالاتفاق بين الولايات المتحدة وايران، معرباً عن أمله في أن يسفر الاتفاق عن تحقيق تحول حقيقي فى استعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة، مؤكداً أن مصر ستستمر فى بذل جهودها الدبلوماسية لتحقيق التهدئة فى المنطقة. كما شدد وزير الخارجية على دعم مصر الكامل للبنان الشقيق ووقوفها إلى جانبه في ظل الظروف والتحديات الراهنة، مؤكداً اهمية الانسحاب الاسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية وضرورة تعزيز تمكين مؤسسات الدولة وفرض سيادتها وتحقيق حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.