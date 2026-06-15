قبل مبارة اليوم.. تاريخ مواجهات مصر وبلجيكا فى كأس العالم 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 يونيو 2026 08:18 مساءً - يلتقى منتخب مصر بقيادة المدير الفنى حسام حسن، نظيره منتخب بلجيكا، فى تمام العاشرة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة على ملعب لومن فيلد بمدينة سياتل الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لمنافسات كاس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

تاريخ مواجهات مصر وبلجيكا قبل مباراة اليوم المونديال

مباراة اليوم الإثنين بين مصر وبلجيكا في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم، هى المواجهة الخامسة التي تجمع بين المنتخبين، حيث تواجها معا من قبل في 4 لقاءات سابقة.

وخلال 4 مواجهات سابقة جمعت بين المنتخبين، تمكن المنتخب المصري من تحقيق الفوز في 3 مباريات، وتلقى الهزيمة في مباراة وحيدة، وسجل لاعبو المنتخب الوطني في مرمى بلجيكا 7 أهداف، وتلقت شباكهم 4 أهداف فقط.

أكبر نتيجة في مواجهات المنتخبين، تعود إلى عام 2005، حينما حقق الفراعنة الفوز على بلجيكا بأربعة أهداف دون مقابل، في مباراة ودية جمعت بينهما.

ويعد نجم المنتخب الوطني السابق عماد متعب، هو الهداف التاريخي لمواجهات المنتخبين معا، برصيد هدفين.

ويشارك منتخب مصر في بطولة كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه بعد غياب، منذ مشاركته الأخيرة في روسيا 2018، حيث نجح الفراعنة في حجز بطاقة التأهل إلى النهائيات العالمية، بعد مشوار قوي في التصفيات الأفريقية، حيث تصدر مجموعته دون هزيمة، متفوقًا على منتخبات قوية بفضل صلابته الدفاعية وخبرات لاعبيه الدوليين.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد بلجيكا

ويمكن مشاهدة مباراة مصر ضد بلجيكا عبر شبكة بين سبورتس والتي أعلنت عن امتلاكها حقوق النقل التليفزيوني لمباريات كأس العالم 2026.

وخاض منتخب مصر وديتين قبيل انطلاق كاس العالم، فاز في الأولى على روسيا بهدف دون رد في القاهرة، وخسر في الثانية أمام البرازيل بنتيجة 2-1 في أمريكا.

قائمة منتخب مصر فى كأس العالم 2026

وضمت قائمة منتخب مصر لكأس العالم كلا من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.

مجموعة ومواعيد منتخب مصر في كأس العالم

ويتنافس منتخب مصر فى المجموعة السابعة مع منتخبات: منتخب بلجيكا – إيران - نيوزيلندا، وذلك فى البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.

موعد مباراة مصر وبلجيكا

ـ مصر vs بلجيكا 15 يونيو (3:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 15يونيو - 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا

ـ مصر vs نيوزيلندا 21 يونيو (9:00 مساءً) بتوقيت فانكوفر (كندا) 22 يونيو - 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر وإيران

ـ مصر vs إيران 26 يونيو (11:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 27 يونيو - 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.