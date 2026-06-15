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إعلام النواب توصى بزيادة سنوية ثابتة لبدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين

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إعلام النواب توصى بزيادة سنوية ثابتة لبدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين

إعلام النواب توصى بزيادة سنوية ثابتة لبدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 يونيو 2026 08:18 مساءً - أوصت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتورة ثريا بدوي، بزيادة سنوية ثابتة لبدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين اعتبارًا من العام المالي 2026/2027، وذلك بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين وعدد من ممثلي الجهات المعنية.

 

 

 

من جانبه، أوضح ممثل وزارة المالية أن بدل التدريب والتكنولوجيا شهد تطورًا خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن آخر زيادة بلغت 600 جنيه، وأن الوزارة تتعامل مع الطلبات المقدمة من نقابة الصحفيين بشأن الزيادات بصورة دورية.

 

وقال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن النقابة تقدمت بعدة مذكرات لوزارة المالية كان آخرها الشهر الماضي للمطالبة بزيادة البدل بنسبة 20%، مؤكدًا أن النقابة ما زالت تنتظر صدور القرار بشأن هذه الزيادة.

 

بدوره، أكد النائب أحمد بلال البرلسى، أن ربط زيادة البدل بالاستحقاقات الانتخابية داخل النقابة يخلق أزمة متكررة، مطالبًا بوضع نظام يضمن زيادة سنوية تلقائية للبدل على غرار الزيادات المرتبطة بالحد الأدنى للأجور، خاصة في ظل استمرار معدلات التضخم التي تؤثر على القوة الشرائية للصحفيين.

 

وانتهى الاجتماع بتوصية لجنة الثقافة والإعلام بضرورة إقرار زيادة سنوية ثابتة لبدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين، بدءًا من العام المالي 2026/2027، بما يضمن استقرار أوضاع العاملين بالمهنة ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.

 

 

 

 

 

محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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