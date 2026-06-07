رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي مجموعة e-Finance للاستثمار لبحث التعاون في التحول الرقمي الصحي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 يونيو 2026 03:30 مساءً - التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة e-Finance للاستثمار، و أكرم رضا العضو المنتدب، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي الصحي، وتطوير البنية التكنولوجية الداعمة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز جاهزية المرحلة الثانية من المنظومة.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد السبكي دعم الهيئة للشركات الوطنية الرائدة في مجال التكنولوجيا الصحية الرقمية، بما يسهم في تطوير منظومات إدارة وتشغيل وتكامل البيانات الصحية، ويعزز جهود الدولة نحو بناء منظومة صحية رقمية متطورة ترتكز على مبادئ الحوكمة والكفاءة والاستدامة.

لافتًا أنه تم مناقشة مقترح التشغيل التجريبي لعيادة السويس المجمعة، بهدف اختبار كفاءة الربط والتكامل مع المنظومة الرقمية للهيئة، والتأكد من جاهزية الأنظمة والبنية التكنولوجية اللازمة للتشغيل الفعلي، بما يسهم في ضمان تقديم خدمات صحية رقمية متكاملة وفعّالة.

وأضاف رئيس الهيئة أن مجالات التعاون المقترحة بين الجانبين، شملت خدمات التشخيص والاستشارات الطبية عن بُعد، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، ودعم منظومة إدارة دورة الإيرادات ورفع كفاءة التحصيل وإدارة الموارد، إلى جانب دراسة إنشاء منصة رقمية متكاملة للسياحة العلاجية تسهم في الترويج للقدرات الطبية المصرية واستقطاب المرضى من مختلف الدول.

ومن جانبه، أعرب الدكتور إبراهيم سرحان عن اعتزازه بالتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب بناء نماذج وطنية متقدمة للتكنولوجيا الصحية الرقمية قادرة على دعم اتخاذ القرار وإدارة البيانات الصحية بكفاءة، بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية وتحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة التشغيلية، مشيرًا إلى تطلع الشركة لتعزيز التعاون مع الهيئة في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والخدمات الصحية الذكية.

هذا، وشارك في الاجتماع من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية كل من الدكتور هاني راشد نائب رئيس الهيئة، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للدراسات المالية والاكتوراية ورئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية، والدكتور محمد سامي مساعد المدير التنفيذي للهيئة ورئيس الإدارة المركزية لإدارة دورة الإيرادات RCM، واللواء هشام شندي، رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور محمود الديب، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة