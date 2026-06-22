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وزير الخارجية يتوجه إلى الأردن للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية علي المستوي الوزاري في دورته العادية المستأنفة الـ١٦٥

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وزير الخارجية يتوجه إلى الأردن للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية علي المستوي الوزاري في دورته العادية المستأنفة الـ١٦٥

وزير الخارجية يتوجه إلى الأردن للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية علي المستوي الوزاري في دورته العادية المستأنفة الـ١٦٥

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يونيو 2026 11:18 صباحاً - توجه د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الاثنين ٢٢ يونيو، إلى العاصمة الأردنية عمّان، للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية علي المستوي الوزاري في دورته العادية المستأنفة الـ١٦٥. 

 

ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، والذي يتناول مختلف القضايا العربية والإقليمية، كما يعقد عدداً من اللقاءات الثنائية مع نظرائه العرب لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل الرؤى بشأن أبرز التطورات الإقليمية والدولية، وسبل دعم العمل العربي المشترك.

أحمد زيدان

الكاتب

أحمد زيدان

محرر اخبار محترف يكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي ومتخصص في التغطيه الصحفيه لاخبار الاقتصاد

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وزير الخارجية يتوجه إلى الأردن للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية علي المستوي الوزاري في دورته العادية المستأنفة الـ١٦٥

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