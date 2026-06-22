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اليوم .. مصر تمد غزة بـ3142 طنًا من المساعدات الإنسانية ضمن قافلة زاد العزة الـ218

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اليوم .. مصر تمد غزة بـ3142 طنًا من المساعدات الإنسانية ضمن قافلة زاد العزة الـ218

اليوم .. مصر تمد غزة بـ3142 طنًا من المساعدات الإنسانية ضمن قافلة زاد العزة الـ218

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يونيو 2026 12:30 مساءً - أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم الباكر، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» 218، حاملة عددا من الشاحنات في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى القطاع ، حيث تضمنت القافلة نحو 3142 طنًا من المساعدات الإنسانية الشاملة، شملت: سلال غذائية، دقيق، مستلزمات طبية، مواد إغاثية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

قوافل زاد العزة الى غزة

كما عزز الهلال الأحمر المصري مد أهالي القطاع بالاحتياجات الأساسية من: ملابس، خيام لإيواء المتضررين، ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية، وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تجاوزت المليون طن، بجهود أكثر من 65 ألف متطوع بالجمعية.

مساعدات مصرية الى غزة (1)مساعدات مصرية الى غزة 
مساعدات مصرية الى غزة (2)مساعدات مصرية الى غزة 

 

فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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