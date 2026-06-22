بتوجيهات الرئيس السيسى .. رئيس المخابرات العامة يلتقى رئيس حكومة الوحدة الليبية بطرابلس.. وصدام حفتر والمبعوث الأمريكى بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يونيو 2026 11:18 صباحاً - في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتعزيز مسار التسوية السياسية في ليبيا، والتزام مصر بدعم الاشقاء في ليبيا لتجاوز ازمتها الراهنة ، التقى السيد رئيس المخابرات العامة اللواء حسن رشاد في طرابلس مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبدالحميد الدبيبة وعدد من المسؤولين السياسيين والعسكريين والامنيين الليبيين، كما التقى سيادته في القاهره مع الفريق أول صدام حفتر كذا مبعوث الرئيس الامريكي مسعد بولس، حيث تم بحث سبل تقريب وجهات النظر ودعم توحيد المؤسسات عبر عملية ليبية/ليبية شاملة تدفع البلاد نحو الاستقرار والازدهار.