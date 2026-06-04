الداخلية تكشف حقيقة اتهام طالب بكلية الشرطة بالتسبب في وفاة شاب ببني سويف

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 يونيو 2026 03:30 مساءً -

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن اتهام صاحب الحساب لطالب بكلية الشرطة وآخر بالتسبب في وفاة شقيقه إثر حادث مروري بمحافظة بني سويف.

وبالفحص، تبين أن الواقعة تعود إلى 20 مارس الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبال شابين تعرضا لحادث سير، حيث توفي أحدهما متأثرًا بإصاباته، بينما أصيب الآخر بسحجات وكدمات متفرقة.

وبسؤال المصاب، أفاد بأنه كان يستقل برفقة المتوفى دراجة نارية يقودها الأخير، قبل أن يصطدما بإحدى السيارات على أحد الطرق بدائرة قسم شرطة بني سويف، ما أدى إلى سقوطهما وحدوث الإصابات التي أودت بحياة قائد الدراجة.

وأسفرت التحريات عن تحديد مالك السيارة، الذي أوضح أن نجله، وهو طالب بكلية الشرطة، كان يقود السيارة وقت الحادث، وفوجئ بالدراجة النارية تسير بسرعة زائدة وتصطدم بجانب السيارة، ما أدى إلى سقوط مستقليها على الطريق.

وأضاف أن نجله بادر بطلب سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى فور وقوع الحادث، فيما أيد طالب كلية الشرطة هذه الأقوال خلال التحقيقات.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة في حينها، وتولت النيابة العامة التحقيق، كما أبدى والد المتوفى تنازله عن الشكوى وتصالحه في الواقعة وفق الإجراءات القانونية المتبعة.