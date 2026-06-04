وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيرته في الكونجو الديمقراطية تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية

وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيرته في الكونجو الديمقراطية تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية

بالأسماء.. الرئيس السيسى يصدر قرارًا جمهوريًا بالحركة الدبلوماسية

بالأسماء.. الرئيس السيسى يصدر قرارًا جمهوريًا بالحركة الدبلوماسية

الحكومة توافق على تخصيص 4317.1 فدان لتنفيذ أنشطة صناعية وخدمية برأس الحكمة

الحكومة توافق على تخصيص 4317.1 فدان لتنفيذ أنشطة صناعية وخدمية برأس الحكمة

9 قرارات باجتماع الحكومة اليوم.. الموافقة على قرار ترقية الموظفين الأبرز

9 قرارات باجتماع الحكومة اليوم.. الموافقة على قرار ترقية الموظفين الأبرز

تراجع قيمة عمر مرموش 10 ملايين يورو.. وبرشلونة يقترب من حسم صفقة الصيف

تراجع قيمة عمر مرموش 10 ملايين يورو.. وبرشلونة يقترب من حسم صفقة الصيف

الداخلية تكشف حقيقة اتهام طالب بكلية الشرطة بالتسبب في وفاة شاب ببني سويف

الداخلية تكشف حقيقة اتهام طالب بكلية الشرطة بالتسبب في وفاة شاب ببني سويف

خلاف على تشغيل التكييف داخل سيارة نقل ذكي ينتهي بمشاجرة على محور المشير.. والداخلية تضبط الطرفين

خلاف على تشغيل التكييف داخل سيارة نقل ذكي ينتهي بمشاجرة على محور المشير.. والداخلية تضبط الطرفين

اطّلع على مجانا.. القنوات الناقلة لمباراة بوروندي ضد غينيا...

اطّلع على مجانا.. القنوات الناقلة لمباراة بوروندي ضد غينيا...

اطّلع على مجانا.. القنوات الناقلة لمباراة غينيا ضد أيرلندا...

اطّلع على مجانا.. القنوات الناقلة لمباراة غينيا ضد أيرلندا...

موعد مباراة غينيا ضد أيرلندا الشمالية استعدادا لكأس...

موعد مباراة غينيا ضد أيرلندا الشمالية استعدادا لكأس...

الرئيسية أخبار مصرية

الداخلية تكشف حقيقة اتهام طالب بكلية الشرطة بالتسبب في وفاة شاب ببني سويف

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الداخلية تكشف حقيقة اتهام طالب بكلية الشرطة بالتسبب في وفاة شاب ببني سويف

الداخلية تكشف حقيقة اتهام طالب بكلية الشرطة بالتسبب في وفاة شاب ببني سويف

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 يونيو 2026 03:30 مساءً -  

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن اتهام صاحب الحساب لطالب بكلية الشرطة وآخر بالتسبب في وفاة شقيقه إثر حادث مروري بمحافظة بني سويف.

 

وبالفحص، تبين أن الواقعة تعود إلى 20 مارس الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبال شابين تعرضا لحادث سير، حيث توفي أحدهما متأثرًا بإصاباته، بينما أصيب الآخر بسحجات وكدمات متفرقة.

 

وبسؤال المصاب، أفاد بأنه كان يستقل برفقة المتوفى دراجة نارية يقودها الأخير، قبل أن يصطدما بإحدى السيارات على أحد الطرق بدائرة قسم شرطة بني سويف، ما أدى إلى سقوطهما وحدوث الإصابات التي أودت بحياة قائد الدراجة.

 

وأسفرت التحريات عن تحديد مالك السيارة، الذي أوضح أن نجله، وهو طالب بكلية الشرطة، كان يقود السيارة وقت الحادث، وفوجئ بالدراجة النارية تسير بسرعة زائدة وتصطدم بجانب السيارة، ما أدى إلى سقوط مستقليها على الطريق.

 

وأضاف أن نجله بادر بطلب سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى فور وقوع الحادث، فيما أيد طالب كلية الشرطة هذه الأقوال خلال التحقيقات.

 

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة في حينها، وتولت النيابة العامة التحقيق، كما أبدى والد المتوفى تنازله عن الشكوى وتصالحه في الواقعة وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إخترنا لك

وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيرته في الكونجو الديمقراطية تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية

أخبار ذات صلة

0 تعليق