تغيير مفاجئ في تحركات الفراعنة.. إبراهيم حسن يعلن عودة منتخب مصر إلى سبوكين بعد رفض أمني للإقامة في سياتل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يونيو 2026 11:18 صباحاً - أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن بعثة الفراعنة ستعود إلى مدينة سبوكين عقب انتهاء مواجهة نيوزيلندا في بطولة كأس العالم، بعدما رفضت الجهات الأمنية اعتماد إقامة المنتخب في مدينة سياتل، والتي كانت مقررة ضمن برنامج التحضيرات للمباراة المقبلة.

وأوضح إبراهيم حسن أن الجهاز الفني والإداري كان يفضل التوجه مباشرة إلى سياتل لتقليل مشقة التنقل والحفاظ على جاهزية اللاعبين البدنية، في ظل ضغط المباريات والسفر المتواصل خلال البطولة، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب إيران يوم 26 يونيو.

وأضاف أن القرار الأمني حال دون تنفيذ الخطة الموضوعة مسبقًا، ليتم تعديل برنامج الرحلة والعودة إلى سبوكين، على أن يواصل المنتخب استعداداته وفق الترتيبات الجديدة قبل خوض اللقاء المقبل في مشواره بالمونديال.